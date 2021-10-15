Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич





"Всего через день (!) после подписания надзорной жалобы на приговор Виктору Бабарико мы узнали, что Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении Натальи Мацкевич и с 13 октября отстранил её от адвокатской деятельности.





То, что в качестве повода взяты банальные обстоятельства годичной давности, которые не являются нарушением (я участвовал в тех процессуальных действиях, потому знаю), и то, что она отстранена от деятельности сразу после надзорного обжалования приговора Виктору Бабарико и непосредственно перед судебными прениями в отношении Сергея Тихановского, которого защищает с начала суда, не оставляет сомнений, что это преследование за профессиональную деятельность.





И это противодействие оказанию правовой помощи.





Органы адвокатуры, в которых будет рассматриваться это дисциплинарное производство, обязаны защитить коллегу от этих надуманных претензий. Потому что если выберут другой путь, то от такого позора адвокатуре не отмыться", - написал Лаевский в своем телеграме.







