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"От такого позора адвокатуре не отмыться"

Юрист Дмитрий Лаевский прокомментировал дисциплинарное производство в отношении своей бывшей коллеги Натальи Мацкевич

Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич 

"Всего через день (!) после подписания надзорной жалобы на приговор Виктору Бабарико мы узнали, что Минюст возбудил дисциплинарное производство в отношении Натальи Мацкевич и с 13 октября отстранил её от адвокатской деятельности.

То, что в качестве повода взяты банальные обстоятельства годичной давности, которые не являются нарушением (я участвовал в тех процессуальных действиях, потому знаю), и то, что она отстранена от деятельности сразу после надзорного обжалования приговора Виктору Бабарико и непосредственно перед судебными прениями в отношении Сергея Тихановского, которого защищает с начала суда, не оставляет сомнений, что это преследование за профессиональную деятельность

И это противодействие оказанию правовой помощи.

Органы адвокатуры, в которых будет рассматриваться это дисциплинарное производство, обязаны защитить коллегу от этих надуманных претензий. Потому что если выберут другой путь, то от такого позора адвокатуре не отмыться", - написал Лаевский в своем телеграме.
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