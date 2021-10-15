Мингорсуд оставил в силе арест для журналиста Можейко
Минский городской суд оставил журналиста "КП в Беларуси" Можейко под стражей. В суде заявили, что принятое решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора
Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко останется под стражей. Такое решение огласил в пятницу Минский городской суд, отказав в удовлетворении жалобы на принятое в среду решение суда Партизанского района Минска, оставившего в силе предыдущее решение об избрании в отношении Можейко меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд постановил: жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения", - отметил судья.
В суде заявили, что принятое решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.
Источник: tass.ru
13:46 15/10/2021
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