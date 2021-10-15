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Мингорсуд оставил в силе арест для журналиста Можейко

Минский городской суд оставил журналиста "КП в Беларуси" Можейко под стражей. В суде заявили, что принятое решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора


Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко останется под стражей. Такое решение огласил в пятницу Минский городской суд, отказав в удовлетворении жалобы на принятое в среду решение суда Партизанского района Минска, оставившего в силе предыдущее решение об избрании в отношении Можейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд постановил: жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения", - отметил судья.

В суде заявили, что принятое решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.
Источник: tass.ru
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