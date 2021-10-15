1 октября неизвестные лица сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал Волкову. Сотрудники ГКСЭ по всей стране собирали деньги в помощь своему начальнику. Эта информация также нашла подтверждение в официальном сообщении комитета.





"Сотрудники Государственного комитета возмущены совершенным посягательством на семью Алексея Волкова и приняли решение поддержать своего руководителя и его близких", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.





Собранные деньги Волков решил передать подшефному ГКСЭ центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2 Фрунзенского района Минска.





До своего назначения на должность председателя Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков был первым заместителем председателя Следственного комитета. Летом 2020 года Волков от имени СК озвучивал в СМИ информацию об уголовных делах Сергея Тихановского и Николая Статкевича, а также задержании 33 "вагнеровцев", напоминает euroradio.fm



