Госкомитет судэкспертиз лишь через 2 недели подтвердил: у главы комитета сожгли машину
Государственный комитет судебных экспертиз в пятницу подтвердил, что "против жизни и здоровья семьи" председателя ГКСЭ Алексея Волкова были совершены "преступные действия"
Как сообщается на сайте ведомства, в результате было уничтожено имущество руководителя.
1 октября неизвестные лица сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал Волкову. Сотрудники ГКСЭ по всей стране собирали деньги в помощь своему начальнику. Эта информация также нашла подтверждение в официальном сообщении комитета.
"Сотрудники Государственного комитета возмущены совершенным посягательством на семью Алексея Волкова и приняли решение поддержать своего руководителя и его близких", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
Собранные деньги Волков решил передать подшефному ГКСЭ центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2 Фрунзенского района Минска.
До своего назначения на должность председателя Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков был первым заместителем председателя Следственного комитета. Летом 2020 года Волков от имени СК озвучивал в СМИ информацию об уголовных делах Сергея Тихановского и Николая Статкевича, а также задержании 33 "вагнеровцев", напоминает euroradio.fm
13:15 15/10/2021
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