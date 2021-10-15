



"Хотя цифры по умершим [от коронавируса] не публикуются, велаяты ежедневно отправляют об этом отчеты в министерство здравоохранения. Кураторы, прикрепленные к министерству из службы безопасности, собирают отчеты из велаятов и проводят общий контроль связанного с ситуацией процесса", – утверждает источник.





Министерство здравоохранения и медицинской промышленности отказалось отвечать на вопросы корреспондентов туркменской службы Радио Свобода по поводу данных, полученных от источника, по другим каналам журналистам также не удалось подтвердить информацию.





По словам источника издания, больше всего смертей зарегистрировано в Лебапском и Марыйском велаятах. Он отметил, что поступающие из регионов цифры скорее всего занижены и не отражают реальную ситуацию.





"Администрации регионов, опасаясь последствий, реальные данные о смертях отправляют с задержкой. Это невозможно точно установить, так как по приказу местных властей в большинстве случаев в свидетельствах о смерти указывают ложные причины. Только в отдельных случаях причиной смерти указывается коронавирус, и отчет отправляется в Ашхабад", – говорит источник.





Туркменские власти продолжают настаивать на том, что коронавируса в стране нет. В свою очередь, независимые СМИ пишут, что COVID-19 в стране есть давно и от него умерло немало людей.





Туркменская служба Радио Свобода ранее сообщала о резком росте случаев коронавируса по всей стране, особенно в южном и восточном регионах, откуда регулярно поступали сообщения о большом количестве заболевших и умерших от COVID-19.





Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге в Ашхабаде еще раз заявил о полном отсутствии коронавируса в стране.





П его утверждениям, в Туркменистане уже вакцинированы "более 70 процентов населения".



