А также порассуждал, почему «голод — это жизнь», «дефицит должен быть в свободе», а массовость «губительна».





«Голод – это жизнь, сытость – это смерть»

Артист объяснил, почему «не поддался массовому психозу».





«Я такой же, как вы, я такой же, как эти люди. Понимаете, как простые, честные, преданные белорусы. Жизнь сама по себе – это боль. У дерева тоже все болит. Но жизнь – это дефицит.





Есть такой момент: когда я нахожусь в состоянии Великого поста, начинаю ценить по-особому вкус еды и вкус хлеба спустя небольшой отрезок времени. О чем это говорит? Это удовольствие. Голод – это жизнь, сытость – это смерть», — сказал он в эфире гостелеканала ОНТ.





По его словам, «так и со свободой, дефицит должен быть в свободе, он даже необходим».





Певец отметил, что «это навязанные нам, славянским народам, европейские ценности, права человека», которые не соблюдаются нигде.





«Права человека не могут быть выше обязанностей. Если дать человеку права, облик не будет человеческий. Права не могут быть над обязанностями. Первое – это обязанности. Дальше – массовость мышления. Мы есть те, кто нас окружает.





Поставь человека в массовую толпу, они будут кричать, и ты так же будешь кричать. Мы есть те, кто нас окружает. У тебя есть собственное мнение, но ты даже не сможешь его выразить, будешь бояться. Потому что мнение толпы. Массовость губительна во всех отношениях», — заявил Алехно.





«Дали поиграться в политику»

Кроме того, он высказался о месте политики в жизни белорусов.





«Почему-то кто-то решил, что “я разбираюсь в политике”. Кто это решил? “Мы сами это решили”. Кто сами? Нам навязали это. Дали поиграться в политику, но мы там не понимаем ничего», — сказал певец.





Алехно посоветовал: «Занимайтесь своими делами. Артисты – пойте песни. Кто там занимается бизнесом – занимайтесь бизнесом. Торты, булочки делайте, хлеб испеките. “Мисс Беларусь” – красотой занимайтесь. Сейчас мы с вами это видим, и это меня радует. Каждый должен заниматься своим делом».





«Как артист-патриот обещаю продолжать»

Напомним, ранее Руслан Алехно рассказал, с каким хейтом столкнулся после песни «Любимую не отдают», дал обещания как «артист-патриот» и заявил обвинил в предательстве Анжелику Агурбаш.





«Конечно, после участия в записи «Любимую не отдают» я столкнулся с хейтом: угрожали мне, моим родителям, семье. К счастью, угрозы были только в интернет-пространстве, — рассказал он в интервью mlyn.by.





И пообещал: «Как артист-патриот, обещаю продолжать культурные традиции и уважать государственность, где бы я ни находился, не предавать объединяющие ценности нашей страны, принцип единства, государственные символы».





Кстати, как раз месяц назад, 14 сентября Александр Лукашенко присвоил Алехно звание заслуженного артиста.





«Его вы видели и до событий, и во время, и после» — Лукашенко рассказал, почему признал Алехно заслуженным. А тот прочитал благодарность по бумажке, потому что «это не песню петь»