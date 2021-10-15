Как сообщили Радио Свобода в "Мемориале", примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали называть собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Уходи!". Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.





Фильм, во время показа которого произошло нападение, повествует о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины.





До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел. После этого полиция оцепила здание, где расположен офис "Мемориала" - гостей просмотра из него выпустили, а сотрудников организации - нет.





Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают здание.





Около двух часов ночи полицейские покинули здание правозащитного центра. Сотрудникам "Мемориала" разрешили выйти, о задержаниях не сообщалось.





Полиция намеревалась изъять технику организации, включая компьютеры, но в итоге полицейские унесли с собой только часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.





Так как работа без сигнализации нарушает нормы промышленной безопасности, юрист "Мемориала" Ирина Путилова опасается, что здание опечатают.









Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России.





Минюст РФ признал правозащитный центр "иноагентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.