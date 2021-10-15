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На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках

В Москве на офис правозащитного центра "Мемориал" совершили нападение несколько десятков человек. Инцидент произошёл во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс". Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.

Как сообщили Радио Свобода в "Мемориале", примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали называть собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Уходи!". Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.

Фильм, во время показа которого произошло нападение, повествует о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины.

До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел. После этого полиция оцепила здание, где расположен офис "Мемориала" - гостей просмотра из него выпустили, а сотрудников организации - нет.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают здание.

Около двух часов ночи полицейские покинули здание правозащитного центра. Сотрудникам "Мемориала" разрешили выйти, о задержаниях не сообщалось. 

Полиция намеревалась изъять технику организации, включая компьютеры, но в итоге полицейские унесли с собой только часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.

Так как работа без сигнализации нарушает нормы промышленной безопасности, юрист "Мемориала" Ирина Путилова опасается, что здание опечатают.


Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. 

Минюст РФ признал правозащитный центр "иноагентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.
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