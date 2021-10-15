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Обнаружен поток загадочных космических сигналов

Международная команда астрофизиков за 47 дней обнаружила более 1,6 тыс. быстрых радиовсплесков (FRB) от одного и того же радиоисточника. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.


FRB - радиоимпульсы длиной в несколько миллисекунд, чья энергия сравнима с той, что излучает Солнце за десятки тысяч лет. С момента их обнаружения в 2007 году астрономы занимаются объяснением того, как и где возникают эти загадочные космические сигналы, занимаясь их отслеживанием с помощью мощных радиотелескопов. В 2020 году был установлен первый достоверный источник FRB - магнетар (нейтронная звезда с сильным магнитным полем) в созвездии Лисички.

Во время тестирования радиотелескопа FAST - крупнейшего в мире радиотелескопа с закрытой апертурой - исследователи из Китая совместно с коллегами из Германии и США обнаружили, что поток пульсов от FRB 121102 - единственного известного источника повторяющихся FRB и первого, местоположение которого в космосе хорошо установлено - учащается. С 29 августа по 29 октября 2019 года было зафиксировано 1 652 радиовсплеска общей продолжительностью почти 60 часов. Однажды за час было отмечено 122 FRB - наивысшая частота для подобных явлений.

"Общая энергия от этого набора всплесков составляет 3,8 процента от доступной для магнетара. Между миллисекундой и тысячной секундой не было обнаружено периодичности. Оба этих фактора серьезно ограничивают возможность того, что FRB 121102 является изолированным компактным объектом", - отмечает один из исследователей, сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китая Ван Пэй.
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