14 октября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетил Беларусь и встретился с Александром Лукашенко. Он призвал Беларусь присоединится к COVAX, пишет telegraf.by





COVAX — это глобальный доступ к вакцинам COVID-19, всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Альянса по вакцинам, Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).





COVAX координирует международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к тестам, терапии и вакцинам COVID-19. К 15 июля 2020 года к COVAX присоединились 165 стран.





Через COVAX некоторые страны получили вакцины даже бесплатно.





На данный момент ВОЗ одобрила вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Covishield, Sinovac для использования в чрезвычайных ситуациях. Эти вакцины могут быть распространены в рамках программы COVAX.





Ханс Клюге отметил необходимость обеспечить разнообразие доступных вакцин для населения, передает БелТА. По его словам, «это обеспечит дополнительное доверие со стороны населения».





«Мне бы очень хотелось, чтобы Беларусь присоединилась к инициативе COVAX», — заявил представитель ВОЗ, о чем он упомянул и на встрече с Лукашенко.





Кроме того, Клюге посоветовал наращивать объемы производства вакцин. По его словам, в этом у Беларуси есть достаточно высокий потенциал.





Однако, он признал, что в некоторых странах есть так называемый вакцинный скептицизм. При этом можно понять опасения людей, что вакцины от COVID-19 разрабатывались в сжатые промежутки времени.





«Однако следует учитывать, что они были разработаны в соответствии с жесткими нормами. И вакцины действительно спасают жизни», — заявил Клюге.





Могли получить бесплатную вакцину от ЕС еще весной?

В конце апреля стало известно, что Европейский союз обещал поставить странам Восточного партнерства более 1 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции бесплатно.





Однако акция никак не коснулась Беларуси. Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели рассказал о том, что официальный Минск не ведет переговоров с Еврокомиссией по поводу этой вакцины.





А еще раньше возможность поставки этой вакцины в Беларусь обсуждала с еврокомиссаром Светлана Тихановская.





Как сообщалось, бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволял организовать эти поставки. Правда, для этого было необходимо согласие белорусских властей, и европейские чиновники готовы были вести переговоры об этом.





Об этом, кстати, напомнил накануне и советник Тихановской Франак Вячорка:





"Почему белорусы до сих пор не имеют доступ к международно одобренным вакцинам? Вакцины есть и могли появиться в Беларуси еще в марте(!).





О вакцинах мы говорили и с COVAX, и с Еврокомиссией. Была даже возможность профинансировать вакцины из средств Европейского инвестиционного банка. Были варианты доставить вакцины при помощи ООН, благотворительных организаций и даже церкви (!).





И все впустую. Режим был очень занят борьбой с экстремистами и вендетой против Запада. В результате страдают люди, умирают в реанимациях. Болеют друзья и родные.





Это ненормально, что фирмы продают "туры" в Киев, чтобы вакцинироваться. Это ненормально, что приезжает начальник ВОЗ и уговаривает (!) Беларусь присоединится к COVAX".





«Последние мерзавцы эти европейцы и американцы»

Позже, в начале мая, Александр Лукашенко упрекнул европейцев и американцев в том, что они никак не помогли Беларуси в борьбе с коронавирусной инфекцией.





«Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию», — цитирует Лукашенко БелТА.





При этом помощь Беларусь все-таки просила. 6 апреля 2020 года тогда еще вице-премьер Дмитрий Крутой проводил видеопереговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию о выделении Европейским банком реконструкции и развития белорусской стороне кредита на около 1 млрд. долларов.





А белорусский Нацбанк попросил у МВФ на борьбу с пандемией около 900 млн. долларов. Такую сумму могли бы выделить, однако Минск отказался соблюдать «меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ». Из-за чего и было отказано в помощи.





Впрочем в августе 2021 года Беларусь всё-таки получила от Международного валютного фонда более 900 млн. долларов. Известно, что в Нацбанке их причислили к ЗВР. Пойдут ли они теперь на закупку вакцин или борьбу с Covid-19, неясно.





Кроме того, власти Беларуси рассчитывали получить займы и от Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка на общую сумму в 140 млн евро для борьбы с COVID-19.





Кстати, помощь Беларусь получила, например, благодаря программе «Солидарность во имя здоровья», финансируемой ЕС. И на приобретение для нашей страны средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования за год было потрачено 3,8 млн долларов.





А благодаря проекту «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), минский аэропорт получил тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства.





Интересно, что и соседняя Польша для борьбы с коронавирусом оказала Беларуси самую большую в своей истории гуманитарную помощь: 40 фур привезли 300 тонн техники и средств защиты.





А в апреле 2020-го года Польша безвозмездно передала Беларуси дезинфицирующие средства (50 тыс. л), антисептики (30 тыс. л) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с COVID-19.





А как сейчас в Беларуси с вакцинацией?

Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в Беларуси уже видно «если не всплеск, то по крайней мере рост количества вакцинированных», передает БелТА.





«Мы смотрим в большей степени по тем, кто прошел вакцинацию первым компонентом, фактически 2,5 миллиона уже вакцинированы. И цифры тех, кто проходит полный цикл вакцинации, увеличиваются хорошими темпами. Единственное, конечно, я высказываю сожаление, что, как всегда, у нас это несколько позже, чем надо было. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал он.





Лукашенко призвал сделать вакцины достоянием всего человечества. В августе он говорил про «экспортный потенциал» белорусской вакцины на сотни млн. долларов

Напомним, что 14 октября Александр Лукашенко встретился с с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. На встрече он заявил, что «вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества».