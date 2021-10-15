Кафе "Уршуля" в Купаловском закроют?
Заведение «Аустэрыя Уршуля» в Национальном академическом театре имени Янки Купалы может уступить место другому кафе. На 22 октября назначен аукцион на право годовой аренды. Начальная цена за право — около 1,4 тыс. рублей.
Площадь помещений — около 340 квадратных метров. Есть кладовка, моечная, туалет, гардероб и т. д. Заведение разделено на две части. Одно — на первом этажа театра (около 200 кв. м), другое — на втором (буфет площадью около 140 кв. м).
Стоимость аренды — тройная базовая арендная ставка. То есть на данный момент квадратный метр стоит 50 рублей 70 копеек. В марте 2022 года ковидный мораторий на повышение ставки закончится, и цена должна вырасти.
Одновременно с этим лотом 22 октября на торги выставят право аренды помещений кафе в отеле в районе парка Курасовщина и в микрорайоне Сокол. Оба принадлежат Национальному аэропорту Минск, хотя находятся не в воздушной гавани. Победители получат право на трехгодичную аренду.
10:05 15/10/2021
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