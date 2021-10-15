



Площадь помещений — около 340 квадратных метров. Есть кладовка, моечная, туалет, гардероб и т. д. Заведение разделено на две части. Одно — на первом этажа театра (около 200 кв. м), другое — на втором (буфет площадью около 140 кв. м).





Стоимость аренды — тройная базовая арендная ставка. То есть на данный момент квадратный метр стоит 50 рублей 70 копеек. В марте 2022 года ковидный мораторий на повышение ставки закончится, и цена должна вырасти.





Одновременно с этим лотом 22 октября на торги выставят право аренды помещений кафе в отеле в районе парка Курасовщина и в микрорайоне Сокол. Оба принадлежат Национальному аэропорту Минск, хотя находятся не в воздушной гавани. Победители получат право на трехгодичную аренду.