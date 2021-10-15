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Принц Уильям раскритиковал богатых туристов за полеты в космос

Британский принц Уильям раскритиковал самых богатых людей мира за космические гонки и космический туризм, на которые тратятся огромные деньги.


"Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить", - сказал Уильям в интервью ВВС.

Для начала нужно решать проблемы на Земле, а затем покорять космос, считает он.

Он также призвал мировых лидеров воплотить слова в жизнь на саммите по климату в Великобритании, известном как COP26. Он пройдет в октябре-ноябре месяце в Глазго.

"Я думаю, что для COP важно очень четко и очень честно сообщить о проблемах и возможных решениях", - сказал Уильям.

13 октября состоялся второй туристический полет на орбиту от компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Запуск состоялся в США на западе штата Техас в 17:50 по Киеву. Полет продолжался около 11 мин., свидетельствует прямая трансляция компании. Впоследствии члены полностью гражданского экипажа вернулись на Землю.
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