



"Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить", - сказал Уильям в интервью ВВС.





Для начала нужно решать проблемы на Земле, а затем покорять космос, считает он.





Он также призвал мировых лидеров воплотить слова в жизнь на саммите по климату в Великобритании, известном как COP26. Он пройдет в октябре-ноябре месяце в Глазго.





"Я думаю, что для COP важно очень четко и очень честно сообщить о проблемах и возможных решениях", - сказал Уильям.





13 октября состоялся второй туристический полет на орбиту от компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.





Запуск состоялся в США на западе штата Техас в 17:50 по Киеву. Полет продолжался около 11 мин., свидетельствует прямая трансляция компании. Впоследствии члены полностью гражданского экипажа вернулись на Землю.