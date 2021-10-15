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Бульвар 17 Верасня может появиться в Минске у стадиона «Динамо»

В Минске может появиться бульвар 17 Верасня. Такое предложение получила комиссия о наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей беларусской столицы, сообщает «Минск-Новости».

 
Бульваром 17 сентября предлагается назвать участок в границах улиц Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона «Динамо».

Еще одно предложение касается проектируемой улицы в границах улиц Лынькова, Глебки и проезда Масюковщина. Ее предлагается назвать в честь Степана Злобина.
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