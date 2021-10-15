Бульвар 17 Верасня может появиться в Минске у стадиона «Динамо»
В Минске может появиться бульвар 17 Верасня. Такое предложение получила комиссия о наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей беларусской столицы, сообщает «Минск-Новости».
Бульваром 17 сентября предлагается назвать участок в границах улиц Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона «Динамо».
Еще одно предложение касается проектируемой улицы в границах улиц Лынькова, Глебки и проезда Масюковщина. Ее предлагается назвать в честь Степана Злобина.
09:56 15/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение