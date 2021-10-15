Бульваром 17 сентября предлагается назвать участок в границах улиц Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона «Динамо».





Еще одно предложение касается проектируемой улицы в границах улиц Лынькова, Глебки и проезда Масюковщина. Ее предлагается назвать в честь Степана Злобина.