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Бобруйчанина обвиняют в избиении до смерти 3-летней девочки

Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Бобруйска в убийстве заведомого малолетнего. Он заключен под стражу.

Иллюстративное фото


По информации СК, 3-летняя девочка умерла в Бобруйске утром 7 октября. Накануне 27-летняя мать ребенка ушла на работу. С девочкой остался ее 30-летний сожитель. Когда женщина вернулась домой, ребенок спал. Ночью девочка стала задыхаться. Мать вызвала скорую. Она передала ребенка медикам уже без сознания. Врачи пытались реанимировать девочку, но она умерла в машине скорой помощи.

Судмедэкспертиза предварительно установила, ребенок умер от травм головы, туловища, верхних и нижних конечностей, разрыва печени и других повреждений.

Во время допроса сожитель женщины признался в совершенном преступлении. Расследование продолжается.
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