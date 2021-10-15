Иллюстративное фото









По информации СК, 3-летняя девочка умерла в Бобруйске утром 7 октября. Накануне 27-летняя мать ребенка ушла на работу. С девочкой остался ее 30-летний сожитель. Когда женщина вернулась домой, ребенок спал. Ночью девочка стала задыхаться. Мать вызвала скорую. Она передала ребенка медикам уже без сознания. Врачи пытались реанимировать девочку, но она умерла в машине скорой помощи.





Судмедэкспертиза предварительно установила, ребенок умер от травм головы, туловища, верхних и нижних конечностей, разрыва печени и других повреждений.





Во время допроса сожитель женщины признался в совершенном преступлении. Расследование продолжается.