Еще несколько дней назад выезда в ЕС ожидали более 2,5 тысяч грузовиков, а самым загруженным пунктом были "Козловичи" на границе с Польшей (550-600 фур ежесуточно). Сейчас там нет ни одной грузовой машины, основной поток приходится на "Котловку" (340 большегрузов).





На литовском направлении загружены также "Привалка" (240), "Каменный Лог", "Бенякони" (по 170) и "Видзы" (150).





На белорусско-латвийской границе таможенного и пограничного оформления дожидаются около 300 дальнобойщиков: в "Урбанах" – более 150, в "Григоровщине" – более 120.





На польском направлении спокойствие нарушается лишь в "Брузгах" (150) и "Берестовице" (90).





В Таможенном комитете Беларуси сообщили, что в связи с очередями усилены смены работников в пунктах пропуска на границах Беларуси.





"В целях недопущения скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", – сообщили в ведомстве.





В ГПК добавляют, что белорусские пограничники пропускают транспорт без задержек.





По словам официального представителя комитета Антона Бычковского, сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов.