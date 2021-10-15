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"Козловичи" – свободны: фур на границе становится меньше

Очереди большегрузов на белорусской границе значительно уменьшились - до 1600, свидетельствуют онлайн-данные Госпогранкомитета.

Еще несколько дней назад выезда в ЕС ожидали более 2,5 тысяч грузовиков, а самым загруженным пунктом были "Козловичи" на границе с Польшей (550-600 фур ежесуточно). Сейчас там нет ни одной грузовой машины, основной поток приходится на "Котловку" (340 большегрузов).

На литовском направлении загружены также "Привалка" (240), "Каменный Лог", "Бенякони" (по 170) и "Видзы" (150).

На белорусско-латвийской границе таможенного и пограничного оформления дожидаются около 300 дальнобойщиков: в "Урбанах" – более 150, в "Григоровщине" – более 120.

На польском направлении спокойствие нарушается лишь в "Брузгах" (150) и "Берестовице" (90).

В Таможенном комитете Беларуси сообщили, что в связи с очередями усилены смены работников в пунктах пропуска на границах Беларуси.

"В целях недопущения скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", – сообщили в ведомстве.

В ГПК добавляют, что белорусские пограничники пропускают транспорт без задержек.

По словам официального представителя комитета Антона Бычковского, сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов.
Sputnik
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