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Мингорсуд рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Комсомолки"

Мингорсуд рассмотрит в пятницу жалобу адвоката журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района Минска оставить его под стражей.

Заседание суда 13 октября проходило в закрытом режиме без присутствия журналиста КП. На рассмотрение жалобы потребовалось менее часа, она не была удовлетворена. После оглашения решения судья заявила, что оно может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде в установленном законодательством порядке: в течение 24 часов.

Заседание пройдет в закрытом режимe.
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