Заседание суда 13 октября проходило в закрытом режиме без присутствия журналиста КП. На рассмотрение жалобы потребовалось менее часа, она не была удовлетворена. После оглашения решения судья заявила, что оно может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде в установленном законодательством порядке: в течение 24 часов.





Заседание пройдет в закрытом режимe.