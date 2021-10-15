Мингорсуд рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Комсомолки"
Мингорсуд рассмотрит в пятницу жалобу адвоката журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района Минска оставить его под стражей.
Заседание суда 13 октября проходило в закрытом режиме без присутствия журналиста КП. На рассмотрение жалобы потребовалось менее часа, она не была удовлетворена. После оглашения решения судья заявила, что оно может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде в установленном законодательством порядке: в течение 24 часов.
Заседание пройдет в закрытом режимe.
09:47 15/10/2021
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