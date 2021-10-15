Анатолий Шумченко / Еврорадио





Об этом Шумченко написал в своем аккаунте в "Фейсбуке".





В реанимации Шумченко провел 11 дней. Он рассказал, что "сил нет, но надо учиться дышать" и поблагодарил всех за поддержку. Отдельную благодарность лидер "Перспективы" высказал врачам и медсестрам за "их труд неимоверно тяжелый".





Ранее Еврорадио сообщало о том, что у лидера "Перспективы" Анатолия Шумченко после коронавируса начались проблемы с сердцем и он был направлен в реанимацию. Общественный деятель регулярно рассказывает в соцсетях о своем состоянии здоровья.





Анатолий Шумченко в больнице / Facebook