Анатолия Шумченко перевели из реанимации в обычную палату
Руководителя объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолия Шумченко перевели из реанимацию в обычную палату.
Анатолий Шумченко / Еврорадио
Об этом Шумченко написал в своем аккаунте в "Фейсбуке".
В реанимации Шумченко провел 11 дней. Он рассказал, что "сил нет, но надо учиться дышать" и поблагодарил всех за поддержку. Отдельную благодарность лидер "Перспективы" высказал врачам и медсестрам за "их труд неимоверно тяжелый".
Ранее Еврорадио сообщало о том, что у лидера "Перспективы" Анатолия Шумченко после коронавируса начались проблемы с сердцем и он был направлен в реанимацию. Общественный деятель регулярно рассказывает в соцсетях о своем состоянии здоровья.
Анатолий Шумченко в больнице / Facebook
09:30 15/10/2021
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