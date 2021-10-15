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В немецком архиве нашли уникальные цветные снимки Минска времен ВОВ: Как выглядел город в 1941-м

Писатель и краевед Владимир Садовский нашел в архивах берлинского музея Musem Digital: Berlin снимки Минска времен немецкой оккупации. Фотографии уникальные тем, что цветные.

В немецком архиве нашли уникальные цветные снимки Минска времен ВОВ: Как выглядел город в 1941-м
Дом Правительства со стороны Мясникова
Площадь Свободы, архикафедральный костел Девы Марии


До сих пор было известно относительно немного цветных кадров Минска времен войны, в основном, сделанных фотографом Вальтером Рентцем при сопровождения Гиммлера во время его поездки в Минск. Эти же снимки сделаны Альбертом Дикманном.

На кадрах, пишет The-village.me, сделанных в июле 1941-го, можно хорошо рассмотреть Дом Правительства с лицевой и обратной стороны (с улицы Мясникова), Оперный театр, площадь Свободы, район площади Победы и другие примечательные минские локации.


Дом Правительства

Дом Правительства со стороны Мясникова

Оперный театр


Полукруглые дома на нынешней площади Победы


23-я гимназия на нынешнем проспекте Независимости в районе площади Якуба Коласа

Дом на нынешней Захарова в районе пересечения с Фрунзе, разобран еще до конца войны
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