В немецком архиве нашли уникальные цветные снимки Минска времен ВОВ: Как выглядел город в 1941-м
Писатель и краевед Владимир Садовский нашел в архивах берлинского музея Musem Digital: Berlin снимки Минска времен немецкой оккупации. Фотографии уникальные тем, что цветные.
Дом Правительства со стороны Мясникова
Площадь Свободы, архикафедральный костел Девы Марии
До сих пор было известно относительно немного цветных кадров Минска времен войны, в основном, сделанных фотографом Вальтером Рентцем при сопровождения Гиммлера во время его поездки в Минск. Эти же снимки сделаны Альбертом Дикманном.
На кадрах, пишет The-village.me, сделанных в июле 1941-го, можно хорошо рассмотреть Дом Правительства с лицевой и обратной стороны (с улицы Мясникова), Оперный театр, площадь Свободы, район площади Победы и другие примечательные минские локации.
Дом Правительства
Дом Правительства со стороны Мясникова
Оперный театр
Полукруглые дома на нынешней площади Победы
23-я гимназия на нынешнем проспекте Независимости в районе площади Якуба Коласа
Дом на нынешней Захарова в районе пересечения с Фрунзе, разобран еще до конца войны
08:57 15/10/2021
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