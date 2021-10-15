Площадь Свободы, архикафедральный костел Девы Марии









До сих пор было известно относительно немного цветных кадров Минска времен войны, в основном, сделанных фотографом Вальтером Рентцем при сопровождения Гиммлера во время его поездки в Минск. Эти же снимки сделаны Альбертом Дикманном.





На кадрах, пишет The-village.me, сделанных в июле 1941-го, можно хорошо рассмотреть Дом Правительства с лицевой и обратной стороны (с улицы Мясникова), Оперный театр, площадь Свободы, район площади Победы и другие примечательные минские локации.









Дом Правительства





Дом Правительства со стороны Мясникова





Оперный театр









Полукруглые дома на нынешней площади Победы









23-я гимназия на нынешнем проспекте Независимости в районе площади Якуба Коласа





Дом на нынешней Захарова в районе пересечения с Фрунзе, разобран еще до конца войны