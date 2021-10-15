



Оказалось, пишет Автобизнес, что это тот самый микроавтобус, который в августе 2021 года остановили на М6 и оставляли на экспертизу сотрудники ГАИ. Микроавтобус владельцу уже вернули, владелец говорит, что ездит с этими знаками совершенно легально. Как это возможно? Вот что пишет АвтоГродно.





Владельца микроавтобуса зовут Игорь, он родом из Лиды, сейчас живет в Минске и проездом оказался в Гродно. Говорит, что в Беларуси около 20 автомобилей с такими номерными знаками.





"Наши номерные знаки сделаны по международным стандартам, на пластиковой основе и на светоотражающей пленке. Здесь изображена звезда Инглии, внутри которой человек. Рядом знак и флаг Советского Союза, а также трехбуквенный код Союза – Soviet UNion, SUN", – рассказывает Игорь.





На вопрос, почему он ездит с такими "номерами", мужчина пояснил, что является членом "Территориальной земской общины Минска". Ее участники считают, что распада СССР де-юре не было и что событие не подтверждено документально. Поэтому внутри общины выдаются вот такие номерные знаки с символикой Союза.





Александр, друг Игоря



"Неужели ваши номерные знаки законны?" – интересуются журналисты.

"О себе мы уведомили МИД РБ, Администрацию президента, ГАИ Беларуси, Транспортную инспекцию и другие организации еще в 2017 году. Образцы наших номерных знаков есть в Госавтоинспекции", – отвечает автовладелец.





На вопрос, пришли ли ответы, отвечает: "Ответы на уведомления не приходят в принципе. У нас есть документы о принятии их, потому что мы их отправляли заказными письмами либо лично приносили в секретариаты. Единственное – мы не отправляли уведомления в области. Мы просили у структур разослать информацию в подразделения, но, судя по инциденту на М6, эта информация в регионы не пришла".

"Вероятно, в базах ГАИ ваших "номеров" нет? И система контроля скорости не может определить собственника автомобиля в случае нарушения скоростного режима?" еще один вопрос от корреспондентов.





"По первому запросу в общину мы предоставим инспекторам информацию о владельце транспортного средства. А что касается камер, то их задача – зафиксировать превышение скорости, а далее сотрудник должен отправить запрос в общину. Предложения об обмене информацией с ГАИ и другими структурами с нашей стороны выдвигаются регулярно".





Инцидент на трассе М6

Корреспонденты просят рассказать историю с проверкой автомобиля на М6. Игорь рассказывает: "В тот день я ехал из Минска домой в Лиду. Недалеко от поворота на Ивье со мной поравнялся бус Транспортной инспекции. Мне указали на обочину. Когда мы остановились, инспектор посчитал, что мои номерные знаки из Чехии, а значит, я должен заплатить за проезд по платной дороге. Хотя "номера" изготовлены на территории нынешней Беларуси. Наш спор дошел до того, что к нам подъехали сотрудники ГАИ. Мой автомобиль забрали на площадку Госавтоинспекции. Изъяли и мои документы. Меня же спустя несколько часов отпустили добираться домой".





Официально сообщалось, что "мужчина предъявил выданные на его имя в/у, свидетельство о постановке на учет самоходного устройства, паспортную карточку и свидетельство о регистрации ТС. У правоохранителей возникли сомнения относительно подлинности документов".









Также были опубликованы выводы экспертизы: "Свидетельство о регистрации транспортного средства изготовлено предприятием, осуществляющим выпуск данной продукции. Остальное является "псевдодокументами". Они изготовлены от имени государства, которое на дату их выдачи, указанную в выходных данных, не существовало, и отличаются по внешнему виду от подлинных документов с определенной степенью защиты. Кроме того, паспортная карточка относится к объектам с несуществующим наименованием вида документов".





Мужчина показывает: в возбуждении уголовного дела отказано. И говорит, что подобные истории происходили почти с каждым владельцем таких "номеров".









"К счастью, в Минске инспекторы про нас уже знают, вопросов к нам все меньше. Но в регионах недопонимание еще встречается", – говорит Игорь.