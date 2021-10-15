— Можно сколько угодно перекраивать Кодекс, но пока не будут решены банальные вопросы инфраструктурного развития и содержания учреждений образования, нагрузки педагогов и достойной оплаты работникам их труда, ничего не изменится в системе образования, — говорит экс-сотрудник Минобразования, руководитель проекта «Народный учебник» и финансовый директор «Пресс-клуба» Сергей Ольшевский в эфире Еврорадио.





В Кодексе много изменений. Меньше всего они коснулись детских садиков, а по остальным сферам чиновники значительно прошлись.





— Они вводят новую норму про обязательность общего среднего образования, то есть до 18 лет дети должны будут учиться в школе. Если раньше надо было, условно говоря, отучиться 9 классов. На мой взгляд, это вызовет кучу вопросов и проблем, — считает эксперт. — Я бы не сказал, что изменения делаются под какого-то одного человека. Мне кажется, есть проблемные вопросы, которые надо как-то урегулировать без глубокого системного анализа, либо скрыть, либо замолчать.





Я был приятно удивлен появлением одной нормы — о комиссии по разрешению конфликтов, которую можно будет создавать в учреждениях образования. Решение можно будет оспорить в вышестоящей инстанции либо в суде.





То есть по крайней мере в этой редакции Кодекса мы признаем, что в белорусской системе образования очень часто происходят конфликты, а инструментов для их разрешения фактически нет.





Есть предположение, что в целом изменения не приведут ни к чему хорошему и не решат те проблемы, которые есть.





Можно сколько угодно перекраивать Кодекс, но пока не будут решены банальные вопросы инфраструктурного развития и содержания учреждений образования, нагрузки педагогов и достойной оплаты работникам их труда, ничего не изменится в системе образования.





Закручивание гаек





Что касается нового Кодекса и работы учителей, то я не наблюдаю дополнительной свободы. Это как раз такое закручивание гаек, добавление всяких стандартов, ограничителей, которые и так учителей заставляют бояться сделать что-то не так.





Я не знаю, есть ли какая-то точка кипения у учителей, где она находится и что должно произойти. Когда решили увеличить нагрузки для учителей, фактически я не наблюдал никакой реакции.





Наверное, здесь какое-то исследование следовало бы провести, чтобы понять, что послужит тем фактором для «кипения».





Наверное, финансовый. До тех пор, пока есть какие-то финансы, которые позволяют обеспечить базовые потребности, до тех пор не будет изменений.





В текущей системе образования я бы не смог работать, потому что все, что происходит, — без чувства свободы, без чувства творчества. Работать в условиях, когда трудозатраты не соответствуют финансовому вознаграждению...





Для меня уже текущая ситуация непозволительная, но для всех остальных почему-то это условия, в которых они способны и готовы оставаться дальше.





Им нужно для себя ответить: сколько еще времени они смогут находиться в таких условиях, сколько времени они смогут преподавать в классах по 30-35 человек, сколько времени они будут водить детей на всякие массовые мероприятия в сложные эпидемиологические условия, сколько времени они еще будут проводить классные часы и рассказывать те факты, которые им самим не нравятся.





Почему родителям запретили вмешиваться в учебный процесс?





Новая норма, которую закрепят, — это запрет родителям вмешиваться в учебный процесс. Но это как? Если мне как родителю что-то не нравится, то почему я не могу сказать, что мне это не нравится и я не хочу, чтобы это происходило?





В новой редакции Кодекса мы, может, попытались бы решить это через комиссию по разрешению конфликта. Но, опять-таки, невмешательство родителей в учебный процесс, на мой взгляд, противоречит Кодексу о семье и браке, где сказано, что ответственность за воспитание детей несут родители. Получаются такие взаимные противоречия. Как они видят действие этой нормы? И для чего она принимается?



Будут конфликты





Воспитанием детей все равно занимаются родители. И это может повлечь за собой конфликты в последующем. Например, для моей семьи личность Сталина — это достаточно однозначная личность, которая имеет негативный окрас.





Если посмотреть, например, на то, что для школы активного гражданина (это дополнительный классный час, который проводится в республиканских масштабах) выносятся цитаты Сталина, то это будет вызывать конфликты. Потому что дети будут не соглашаться с какими-то вещами, которые им навязывают.





То есть либо ты в школе должен быть сильным и не вникать вообще в это все, заниматься только учебными предметами, либо у тебя будут возникать конфликты.





В школе мы должны детей просто учить, а воспитывать должны родители так, как они считают это нужным. И родители несут за это ответственность.





Моим детям не нужно говорить, что Сталин — хороший человек, не нужно приводить его цитаты про войну моторов, потому что моя прабабушка хоронила и детей, и мужей своих, находясь в ссылке в Казахстане и руками копая землянку.