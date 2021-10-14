Жительница Борисова О. пишет письма политзаключенным, гораздо реже — получает от них ответы. Один из тех, кому она написала — это политзаключенный и узник совести Дмитрий Попов. Он один из фигурантов дела, по которому в Гомеле судят Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артема Сакова.





О. получила ответ от Дмитрия Попова и решила поделиться им с читателями EX-PRESS.BY:





— С 4 июня 2020 года Дмитрий Попов находится в заключении. Он гражданин России и надеялся на помощь российского государства, но тщетно. Более чем за год заключения его всего раз посетил консул. После чего Дмитрий в письме отказался от российского гражданства.





Вот его письмо:





«Родился я в Северодвинске, в то время, когда моя мама с моими сестрой Юлей и братом Лехой жили в деревне Никольской Шенкурского района Архангельской области. Почему мама решила рожать меня в Северодвинске, станет понятно через 18 лет.





Когда мне было 14 лет (в 2006 году), наша мама умерла от рака молочной железы 4 стадии. Больше года она мучилась, пыталась цепляться за жизнь, но все тщетно. Последние минуты ее жизни мы все жили в сплошном ужасе и сюрреализме. Мама отказалась ложиться в хоспис и заявила, что если ей суждено умереть, то последние дни она хочет провести рядом с нами.





На тот момент мы все уже жили в Архангельске, так как в 2001 году мама с батей развелись (он алкаш) и прописаны все были у бабушки (маминой мамы) в квартире. После переезда из деревни в Архангельск мама работала на 2-3 работах, чтобы хоть как-то прокормить в одиночку троих детей.





В большинстве своем моим воспитанием занималась сестра, чем мама, ибо у мамы просто не было ни на что ни времени, ни сил. С 2001 по 2005 года мама постоянно была на работе. Как она это выдерживала и откуда брала силы — одному Богу известно. Но как любой человек — мама не была железной.





В 2005 году у нее образовалась киста в молочной железе. Хирург Попов (да-да) в 14-й поликлинике г. Архангельска прямо в поликлинике провел какую-то операцию (не зашив при этом разрез), и с этого дня начался ад. Пошло какое-то заражение — рак — химиотерапия — угасание — смерть — похороны.





Никогда не забуду двух моментов того периода:





1. Как я лично сбривал маме голову, так как из-за «химии» они все начали выпадать.





2. Как мы ехали из морга в «буханке» на кладбище, а по центру между нами лежал гроб с мамой.





В 2010, получается, году меня извещением вызывают в отдел соцзащиты в Северодвинск. Я еще удивился — почему туда?





Прописан же я в Архангельске! Приезжаю туда, мне с ходу вопросы в кабинете:





— Дмитрий Юрьевич? А в каком детском доме вы воспитывались?





Я офигел и решил сначала, что это профошибка. Но потом мне продемонстрировали написанное маминой рукой заявление об отказе от ребенка, датированное 7 января 1992 года. Тут я и присел. Что-то мне там еще говорили о том, что я могу претендовать на получение жилья и всё такое, но мне уже было не до того.





Я сразу поехал в Архангельск, чтобы задать вопросы отцу. И тот мне рассказал потрясающие вещи: оказывается, родился я не от него (еще и отец оказался не отцом — и это в один день), что мама боялась рассказать, а когда вернулась из Северодвинска, сказала ему, что я родился мертвым. И так я первые полгода провел в доме малютки. Потом меня каким-то чудом вернули в семью, хотя (по рассказам отца ну или отчима вернее), там уже кто-то готовил документы на мое усыновление.





Короче, Санта-Барбара отдыхает. Кто мой настоящий отец, я не знаю до сих пор. Отчим тоже уже умер в 2019 году. Так вышло, что со старшим братом я не общаюсь, связи не поддерживаю. Он решил идти по стопам отца. Бухать. Живет сейчас вроде в Архангельске, двоих детей уже настрогал. Нищенствует, бухает. Точная копия своего отца».





















— В своих письмах я всегда спрашиваю политзаключенных о жизни, о детстве. Письмо Дмитрия Попова меня потрясло до глубины души. Получается, у человека нет родных и близких, он совсем один..., — говорит борисовчанка.





Адрес для писем Дмитрию Попову: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А.





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