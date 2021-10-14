Минск: «Звоните на следующей неделе»

Мы обратились в медучреждения разных районов Минска. В большинстве предлагают «Спутник» — российского или белорусского розлива.





В 17-й поликлинике не знают, когда завезут китайскую вакцину. «Закончилась буквально два дня назад, сейчас только «Спутник», — ответили в регистратуре.





Почти неделю назад китайская вакцина закончилась в 23-й поликлинике.





«Есть «Спутник V», выпущенный в России и упакованный в Беларуси, и «Спутник лайт». Китайская неизвестно когда появится», — ответили в 5-й поликлинике.





В 14-й предлагают только «Спутник» — российский или от «Белфарма».





Закончилась китайская вакцина и в 8-й поликлинике. Новая партия, говорят, будет возможно через неделю-две.





В 1-й и 26-й поликлинике, куда мы дозвонились, также доступен только «Спутник».





«Китайской вакцины нет. Вам первый компонент? Позвоните, может, в пятницу. Жителей другого района не берем, у нас пока только свои», — объяснили в 30-й поликлинике.





А в 35-й поликлинике китайская вакцина еще осталась. «Можно из другого района, приходите с паспортом», — ответили в справке.





То, что проблема с доступностью китайской вакцины останется как минимум до следующей недели, подтвердили и в Единой регистратуре столицы.





«Вакцина закончилась вчера, только если в самих поликлиниках остались запасы. Звоните на следующей неделе, на этой — уже не поступит. Если будет, то сначала завезут в поликлиники, а потом в мобильные пункты вакцинации», — рассказали там.





А что в регионах?

В некоторых райцентрах можно без проблем сделать прививку китайской вакциной. Например, в Волковыске, чтобы долго не ждать в очереди, предлагают предварительно записаться. В Быхове та же ситуация.





В Столине в наличии только второй компонент китайской вакцины.





Тем, кто живет в Поставах, предлагают российскую прививку.





«Китайской осталось мало. Может, на сегодня хватит, а может и нет», — предупреждают в Рогачевской ЦРБ.







