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«Закончилась буквально два дня назад». В поликлиниках исчезла китайская вакцина?

Те, кто решил привиться, говорят, что китайскую вакцину найти уже невозможно. Так ли это на самом деле? Разбираемся в ситуации.

«Закончилась буквально два дня назад». В поликлиниках исчезла китайская вакцина?

Минск: «Звоните на следующей неделе»

Мы обратились в медучреждения разных районов Минска. В большинстве предлагают «Спутник» — российского или белорусского розлива.

В 17-й поликлинике не знают, когда завезут китайскую вакцину. «Закончилась буквально два дня назад, сейчас только «Спутник», — ответили в регистратуре.

Почти неделю назад китайская вакцина закончилась в 23-й поликлинике.

«Есть «Спутник V», выпущенный в России и упакованный в Беларуси, и «Спутник лайт». Китайская неизвестно когда появится», — ответили в 5-й поликлинике.

В 14-й предлагают только «Спутник» — российский или от «Белфарма».

Закончилась китайская вакцина и в 8-й поликлинике. Новая партия, говорят, будет возможно через неделю-две.

В 1-й и 26-й поликлинике, куда мы дозвонились, также доступен только «Спутник».

«Китайской вакцины нет. Вам первый компонент? Позвоните, может, в пятницу. Жителей другого района не берем, у нас пока только свои», — объяснили в 30-й поликлинике.

А в 35-й поликлинике китайская вакцина еще осталась. «Можно из другого района, приходите с паспортом», — ответили в справке.

То, что проблема с доступностью китайской вакцины останется как минимум до следующей недели, подтвердили и в Единой регистратуре столицы.

«Вакцина закончилась вчера, только если в самих поликлиниках остались запасы. Звоните на следующей неделе, на этой — уже не поступит. Если будет, то сначала завезут в поликлиники, а потом в мобильные пункты вакцинации», — рассказали там.

А что в регионах?

В некоторых райцентрах можно без проблем сделать прививку китайской вакциной. Например, в Волковыске, чтобы долго не ждать в очереди, предлагают предварительно записаться. В Быхове та же ситуация.

В Столине в наличии только второй компонент китайской вакцины.

Тем, кто живет в Поставах, предлагают российскую прививку.

«Китайской осталось мало. Может, на сегодня хватит, а может и нет», — предупреждают в Рогачевской ЦРБ.
Nashaniva.com
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