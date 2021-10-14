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Помните вчерашнюю аварию на проспекте Независимости? Возникли вопросы у налоговой по чекам

Вчера на проспекте Независимости в Минске произошла авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутного такси, которое вылетело в столб. Столичная ГАИ сообщила, что в результате пострадали шесть человек.

Как выясняется, после аварии к перевозчику возникли вопросы у налоговой. Вот какие мысли в своем телеграм-канале изложили специалисты управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску. 

"Наша точка зрения на вчерашнее ДТП с маршруткой: факты и мысли вслух. Как сообщали в СМИ, на момент ДТП в маршрутке находилось 8 пассажиров (в том числе 2 детей).                     
ДТП произошло примерно в 12 ч. 32 мин. (звонок в МЧС в 12 ч. 37 мин.).
 
фото читателя для auto.onliner.by

По информации оператора пассажирских перевозок (УП "СТиС") время отправления маршрутки  №1002 с конечной остановки (рынок "Ждановичи") в 11 ч. 46 мин. Примерно в это же время в  АИС "ККО"  было зафиксировано 6 чеков (6 пассажиров). Больше чеки в этот день  не формировались.

И вот какие у нас возникли вопросы: дети в маршрутках ездят бесплатно (8 пассажиров и 6 чеков)? На конечной остановке зашло 6 пассажиров и по дороге, до момента ДТП, никто в маршрутку не подсаживался?  В ближайшее время мы найдем неприятные для перевозчика ответы на эти вопросы.

В свою очередь напоминаем пассажирам, что в таких нештатных ситуациях проездной билет является гарантией получения страховых выплат. Надеемся, что все пострадавшие получили квалифицированную помощь медиков. Ну и без лишних слов понятно, что  деятельность фирмы-перевозчика взята на особый контроль".
abw.by
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