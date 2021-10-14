Об этом сообщил сегодня представитель РФ в организации Сергей Гудков, пишет ТАСС.





Он отметил, что никаких предварительных или окончательных выводов при этом еще сделано не будет. По его информации, на заседании лично или в виртуальном формате будет присутствовать представитель Беларуси. Это будет зависеть от решения визовых вопросов. Конкретных имен он не назвал.





Изначально доклад планировали рассмотреть 13 сентября. В августе представители группы ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair Афины-Минск посетили Беларусь. С ними встретился министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций. Группа ICAO планировала посетить беларусские авиационные организации, встретиться с персоналом. Сикорский заявил, что специалисты ICAO отказались общаться с Романом Протасевичем. Сообщалось, что по итогам визита планировалось скорректировать предварительный отчет, пишет reform.by





После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.



