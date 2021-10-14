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МВД: установлены личности почти всех администраторов и активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что практически закончили устанавливать личности администраторов и активных подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими.

"Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности", - говорится в сообщении МВД.


Там также заявили, что "работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств".

Комментируя новеллы постановления Совмина №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", там уточнили, что документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями.

"Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)", - пояснили в ведомстве.
Смартпресс
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