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По делу журналиста "Комсомолки" Можейко назначена лингвистическая экспертиза

Лингвистическую экспертизу назначили в Беларуси по делу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко: проверят шесть слов из его материала, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

"Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов", - сказал агентству Сунгоркин.

Ранее МВД Беларуси проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.

Геннадий Можейко/ВКонтакте

Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.
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