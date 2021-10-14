В Беларуси с 9 октября действует обязательный масочный режим, в том числе усилен контроль за его соблюдением в общественных местах. В Минске почти 300 контролеров следят, чтобы граждане носили гигиенические маски для защиты органов дыхания в городском пассажирском транспорте. При отсутствии маски они имеют право сделать пассажиру замечание, в случае отказа контролеры предложат нарушителю покинуть салон. Пока была зафиксирована пара подобных случаев, в основном пассажиры стараются следовать правилам, цитирует ее БЕЛТА.

Кстати, за соблюдением масочного режима в столичном пассажирском транспорте следят почти три сотни контролеров, пишет blizko.by/



