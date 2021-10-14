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Кочанова рассказала про свой идеал женщины и вспомнила Евфросинию Полоцкую

Глава Совета Республики Наталья Кочанова рассказала, в чем заключается глобальная миссия женщины.

По ее словам, она состоит в том, чтобы не допускать конфликтов, а также стараться примирять народы и страны.
Еще одна важнейшая функция женщины – наставлять на путь созидания, – приводит слова председателя верхней палаты парламента Беларуси пресс-служба Совета Республики.
Также она поведала о своем идеале женщины. Это небесная заступница Беларуси святая Евфросиния Полоцкая, пишет belnovosti.by.
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