По ее словам, она состоит в том, чтобы не допускать конфликтов, а также стараться примирять народы и страны.

Еще одна важнейшая функция женщины – наставлять на путь созидания, – приводит слова председателя верхней палаты парламента Беларуси пресс-служба Совета Республики.

Также она поведала о своем идеале женщины. Это небесная заступница Беларуси святая Евфросиния Полоцкая, пише т belnovosti.by.



