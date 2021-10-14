«Сегодня, когда этот факультатив реально осуществлен, сделан первый шаг, все всё увидели и поняли. Что это, образно говоря, прорыв. Факультатив дает нам основания не только заниматься чисто религиозными вопросами, но и духовно и нравственно обогащать человека. Если не будет чистой душа, не будет нравственной основа, мы не можем говорить о патриотизме. Ведь его нельзя привить по методичке, он должен рождаться изнутри», — сказал Федор Повный.

"Факультатив уникален. Думаю, плоды его не заставят себя долго ждать", - уверен протоиерей.





Свидетельствует о высоком интересе то, как быстро раскупили тираж учебного комплекса, в который входит сам учебник, методические указания, рабочая тетрадь и словарь на двух языках.





"Тираж в 6 тыс. экземпляров уже стал бестселлером. Сегодня уже 60 тыс. экземпляров нужно", - добавил Федор Повный. И действительно, священнослужители, которые проводят факультативные занятия, уже сейчас говорят, что купить учебный комплекс негде, нужен новый тираж.