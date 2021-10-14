Фёдор Повный назвал "прорывом" факультатив по духовно-патриотическому воспитанию
Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», внедренный в белорусских школах, скоро продемонстрирует свои плоды, заявил протоиерей Федор Повный
Протоиерей признался, что для него странен «негативный информационный шум», который возник по поводу факультатива. Он предполагает, что у таких нападок была цель, «чтобы мы не растили настоящих патриотов, думающих и анализирующих, духовно развитых», пишет БелТА.
«Сегодня, когда этот факультатив реально осуществлен, сделан первый шаг, все всё увидели и поняли. Что это, образно говоря, прорыв. Факультатив дает нам основания не только заниматься чисто религиозными вопросами, но и духовно и нравственно обогащать человека. Если не будет чистой душа, не будет нравственной основа, мы не можем говорить о патриотизме. Ведь его нельзя привить по методичке, он должен рождаться изнутри», — сказал Федор Повный.
"Факультатив уникален. Думаю, плоды его не заставят себя долго ждать", - уверен протоиерей.
Свидетельствует о высоком интересе то, как быстро раскупили тираж учебного комплекса, в который входит сам учебник, методические указания, рабочая тетрадь и словарь на двух языках.
"Тираж в 6 тыс. экземпляров уже стал бестселлером. Сегодня уже 60 тыс. экземпляров нужно", - добавил Федор Повный. И действительно, священнослужители, которые проводят факультативные занятия, уже сейчас говорят, что купить учебный комплекс негде, нужен новый тираж.
17:34 14/10/2021
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