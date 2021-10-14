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Минчанин хранил в квартире ружья с патронами, радиостанции, топоры и газовые баллончики - к нему пришли силовики

Подробности — у милиции.

В ходе так называемой "отработки жилого сектора" сотрудники Фрунзенского РУВД столицы обнаружили в квартире 38-летнего минчанина два ружья с несколькими коробками патронов к ним, радиостанции, топоры, палки резиновые, газовые баллончики, 160 литров бензина, электрогенератор, а также большой запас продуктов длительного хранения. 

Кроме того, у минчанина был лист А4 со списком дел, в числе которых было: «выплатить все долги», «подготовиться к смерти», «заняться физическим здоровьем». 
 
В ходе разбирательств правоохранителям стало также известно, что мужчина ранее неоднократно выходил на балкон в обнаженном виде. Об этом сообщили очевидцы и предоставили подтверждающее видео. 



 
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