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В Израиле схлестнулись грузинская и русская мафии

На днях в израильском городе Ашдод был взорван автомобиль 23-летнего русского с криминальным прошлым, которого местная полиция считает членом русской мафии. Сообщает Israelinfo.


По источникам СМИ, в происшествии обвиняют грузинскую мафию, которая хочет вернуть себе неофициальный контроль над городом.

В полиции опасаются, что покушение спровоцирует новый виток войны этнических банд за контроль над криминальным бизнесом Ашдода.
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