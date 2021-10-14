В Израиле схлестнулись грузинская и русская мафии
На днях в израильском городе Ашдод был взорван автомобиль 23-летнего русского с криминальным прошлым, которого местная полиция считает членом русской мафии. Сообщает Israelinfo.
По источникам СМИ, в происшествии обвиняют грузинскую мафию, которая хочет вернуть себе неофициальный контроль над городом.
В полиции опасаются, что покушение спровоцирует новый виток войны этнических банд за контроль над криминальным бизнесом Ашдода.
16:53 14/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение