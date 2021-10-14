



По источникам СМИ, в происшествии обвиняют грузинскую мафию, которая хочет вернуть себе неофициальный контроль над городом.





В полиции опасаются, что покушение спровоцирует новый виток войны этнических банд за контроль над криминальным бизнесом Ашдода.