Сегодня, 14 октября, на свободу вышел 28-летний политзаключенный Стефан Лозовик. Уголовное дело против него изначально было возбуждено по арт. 341 Уголовного кодекса за нанесение протестных надписей на одном из остановочных пунктов г. Горки.





Под давлением следователей Лозовик признал себя причастным к нанесению этих надписей, но когда он отказался по просьбе следователей еще и записать видео с признанием в совершенном, прокуратора переквалифицировала обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство). 26 ноября Стефана приговорили к 1 году колонии общего режима.



