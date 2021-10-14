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Непокоренные: на свободу вышел Стефан Лозовик - он отказался записывать "покаянное" видео

Политзаключенный Стефан Лозовик вышел из колонии на свободу. У него закончился срок отбывания наказания

Непокоренные: на свободу вышел Стефан Лозовик - он отказался записывать "покаянное" видео
Сегодня, 14 октября, на свободу вышел 28-летний политзаключенный Стефан Лозовик. Уголовное дело против него изначально было возбуждено по арт. 341 Уголовного кодекса за нанесение протестных надписей на одном из остановочных пунктов г. Горки. 

Под давлением следователей Лозовик признал себя причастным к нанесению этих надписей, но когда он отказался по просьбе следователей еще и записать видео с признанием в совершенном, прокуратора переквалифицировала обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство). 26 ноября Стефана приговорили к 1 году колонии общего режима.

Политзаключенный был наблюдателем во время президентских выборов и активно участвовал в поствыборных протестных акциях. За решеткой Стефан Лозовик находился почти 11 месяцев. Свое наказание он отбывал в исправительной колонии №22 «Волчьи норы», сообщает Вясна.
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