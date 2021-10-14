



По версии обвинения Жвиридовского судят потому, что он якобы ночью в июне текущего года вывесил бело-красно-белый флаг на одной из школ Островца, а также нарисовал на камне три полосы в бело-красно-белом сочетании. Кроме этого сорвал красно-зеленый флаг со здания одного из государственных учреждений районного центра.





Никого из пришедших поддержать Жвиридовского, включая его мать и других родственников, на процесс не пустили. Некоторых из них только опросили как свидетелей, после чего сразу удалили из "зала суда".





Никакой официальной информации об этом процессе на стенде Островецкого суда нет, фактически этот процесс не только полностью закрыт, но и "засекречен".





От помощи адвоката Артур Жвиридовский отказался.





Известно, что житель Островца Артур Жвиридовский более трех месяцев находился под арестом.



