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"Засекреченный" суд: три года колонии за БЧБ символику

В здании Островецкого РОВД 13 октября состоялся закрытый судебный процесс по делу Артура Жвиридовского. Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 339 (хулиганство) и ст. 370 (оскорбление государственных символов).


По версии обвинения Жвиридовского судят потому, что он якобы ночью в июне текущего года вывесил бело-красно-белый флаг на одной из школ Островца, а также нарисовал на камне три полосы в бело-красно-белом сочетании. Кроме этого сорвал красно-зеленый флаг со здания одного из государственных учреждений районного центра.

Никого из пришедших поддержать Жвиридовского, включая его мать и других родственников, на процесс не пустили. Некоторых из них только опросили как свидетелей, после чего сразу удалили из "зала суда". 

Никакой официальной информации об этом процессе на стенде Островецкого суда нет, фактически этот процесс не только полностью закрыт, но и "засекречен".

От помощи адвоката Артур Жвиридовский отказался.

Известно, что житель Островца Артур Жвиридовский более трех месяцев находился под арестом.

Приговор вынесен суровый - три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает spring96.org
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