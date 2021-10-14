В минской больнице скорой помощи горел блок подачи кислорода
Пожар произошел сегодня утром в отдельностоящем одноэтажном здании кислородной на территории Больницы скорой медицинской помощи в Минске
"В результате пожара повреждена запорная арматура коммутационного блока подачи кислорода. Пострадавших нет.
Подача кислорода в отделения больницы переключена на резервную систему", - , сообщает МЧС.
Проводится ремонт запорной арматуры. Причина пожара устанавливается.
13:43 14/10/2021
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