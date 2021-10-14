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В минской больнице скорой помощи горел блок подачи кислорода

Пожар произошел сегодня утром в отдельностоящем одноэтажном здании кислородной на территории Больницы скорой медицинской помощи в Минске


"В результате пожара повреждена запорная арматура коммутационного блока подачи кислорода. Пострадавших нет. 

Подача кислорода в отделения больницы переключена на резервную систему", - , сообщает МЧС. 

Проводится ремонт запорной арматуры. Причина пожара устанавливается.
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