Какие именно документы отсутствовали у иракцев, агентство не уточняет. В ведомстве утверждают, что мигранты собирались заселиться в один из гродненских хостелов, а администрация сообщила об этом в милицию.





Из-за отсутствия документов, необходимых для законного пребывания в Беларуси, граждане Ирака будут высланы на родину, заявили в пресс-службе.