Не поверите! Милиция в Гродно задержала нелегалов из Ирака и даже хочет выслать их на родину
В Гродно милиция задержала 24 граждан Ирака, которые находятся в Беларуси без «документов, подтверждающих легальный статус пребывания в стране», сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.
Какие именно документы отсутствовали у иракцев, агентство не уточняет. В ведомстве утверждают, что мигранты собирались заселиться в один из гродненских хостелов, а администрация сообщила об этом в милицию.
Из-за отсутствия документов, необходимых для законного пребывания в Беларуси, граждане Ирака будут высланы на родину, заявили в пресс-службе.
Источник: mediazona.by
12:47 14/10/2021
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