Tго признали виновным по 5 статьям, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.





Караткевич 2 апреля на грузовике и с автоматом сбежал с полигона в Брестской области. Направился к матери на Витебщину.





Был объявлен план "Перехват". Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. Парень скрылся в лесу около деревни Сорочино.





Вечером 4 апреля около 20.00 жительница деревни Лобани Ушачского района сообщила милиции, что видела похожего молодого человека. На место прибыли силовики и задержали военнослужащего.





После полугода следствия дело рассмотрел суд и 12 октября вынес приговор. Парня признали виновным по 5 статьям Уголовного кодекса.





Это ч.1 ст.445 - самовольное оставление части или места службы, ч.1 ст.214 - угон, ч.3 ст.294 - хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, ч.2 ст.295 - незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ч.2 ст.363 УК - сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок.





Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии усиленного режима.





Молодой человек свою вину признал частично.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.