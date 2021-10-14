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Сбежавшего в апреле солдата приговорили к 7 годам колонии

Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего солдата Александра Караткевича, который в апреле сбежал с полигона и скрывался от правоохранителей

Tго признали виновным по 5 статьям, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

Караткевич 2 апреля на грузовике и с автоматом сбежал с полигона в Брестской области. Направился к матери на Витебщину.

Был объявлен план "Перехват". Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. Парень скрылся в лесу около деревни Сорочино. 

Вечером 4 апреля около 20.00 жительница деревни Лобани Ушачского района сообщила милиции, что видела похожего молодого человека. На место прибыли силовики и задержали военнослужащего.

После полугода следствия дело рассмотрел суд и 12 октября вынес приговор. Парня признали виновным по 5 статьям Уголовного кодекса.

Это ч.1 ст.445 - самовольное оставление части или места службы, ч.1 ст.214 - угон, ч.3 ст.294 - хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, ч.2 ст.295 - незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ч.2 ст.363 УК - сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии усиленного режима. 

Молодой человек свою вину признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Источник: smartpress.by
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