Сбежавшего в апреле солдата приговорили к 7 годам колонии
Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего солдата Александра Караткевича, который в апреле сбежал с полигона и скрывался от правоохранителей
Tго признали виновным по 5 статьям, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.
Караткевич 2 апреля на грузовике и с автоматом сбежал с полигона в Брестской области. Направился к матери на Витебщину.
Был объявлен план "Перехват". Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. Парень скрылся в лесу около деревни Сорочино.
Вечером 4 апреля около 20.00 жительница деревни Лобани Ушачского района сообщила милиции, что видела похожего молодого человека. На место прибыли силовики и задержали военнослужащего.
После полугода следствия дело рассмотрел суд и 12 октября вынес приговор. Парня признали виновным по 5 статьям Уголовного кодекса.
Это ч.1 ст.445 - самовольное оставление части или места службы, ч.1 ст.214 - угон, ч.3 ст.294 - хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, ч.2 ст.295 - незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ч.2 ст.363 УК - сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии усиленного режима.
Молодой человек свою вину признал частично.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Источник: smartpress.by
12:27 14/10/2021
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