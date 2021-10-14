



Владелица дома Рут Гамильтон рассказала, что проснулась, услышав лай собаки, звук обрушения потолка и почувствовав осколки на своем лице.





"Я никогда в жизни не была так напугана. Я не знала, что делать, поэтому позвонила в службу 911, а когда разговаривала с оператором, перевернула подушку и увидела камень между двумя подушками", – рассказала она.





По словам женщины, полицейский, который приехал по ее вызову, изначально предполагал, что речь идет о строительном мусоре с соседней стройплощадки, но там сказали, что не производили взрывов в ту ночь, но видели вспышку в небе.





"Тогда мы поняли, что это метеорит", – сказала Гамильтон. Она не пострадала.





Как сообщает CBC News, в Университете Западного Онтарио подтвердили, что камень является метеоритом.







