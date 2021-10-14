+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Солдат уронил в окоп боевую гранату

Инцидент произошел 13 октября.

На занятии по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы уронил ее в окоп.

«Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов, проявив высочайшее мужество и выдержку, успел в считанные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]