Солдат уронил в окоп боевую гранату

На занятии по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы уронил ее в окоп.





«Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов, проявив высочайшее мужество и выдержку, успел в считанные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы», — сообщила пресс-служба Минобороны.







