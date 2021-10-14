В Беларуси за год закрылись почти 200 турфирм: Как еще пострадал туризм из-за закрытых на выезд границ
В Беларуси резко уменьшились показатели туристического бизнеса, пишет Радио «Свабода» со ссылкой на Белстат. Проседание произошло почти по всем показателям. Например, турфирм стало меньше почти на 200 штук за год. Впрочем, агроусадеб стало больше — но число постояльцев в них все равно уменьшилось.
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Беларусы стали меньше ездить за границу
В 2020 году иностранные туристы совершили 3,5 миллиона поездок в Беларусь. В 2019 году таких поездок было 11,8 миллиона - почти втрое больше.
Сами беларусы за границу в 2020 году совершили 2,8 миллиона поездок, в 2019 году таких поездок было втрое больше.
Больше всего туристов в Беларусь приезжала из России и Польши
Из России в Беларусь в 2020 году приехали 52,2 тысячи туристов. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году. На втором месте-Польша. Из этой страны Беларусь посетили 13,5 тыс. человек - в 4,5 раза меньше, чем в 2019 году.
Меньше туристов приезжали из Литвы - в 11 раз. Поток туристов в Беларусь из Китая уменьшился аж в 27 раз, это наивысший такой показатель. Меньше туристов стало приезжать из Украины - в 4,7 раза.
Меньше туристов стало приезжать почти из всех стран.
Куда белорусы ездили в пандемию
В пандемию белорусы ожидаемо посещали страны, границы которых были открыты. Больше всего - Египет: 115 тысяч человек. Турция - 62 тысячи, Украина - 12 тысяч.
Всего по сравнению с 2019 годом из страны выехало почти в четыре раза меньше туристов. Если в 2019 году путешествовал за рубеж почти миллион белорусов, то в 2020—м – 258.616 человек.
Минус 196 турфирм за год
Количество туристических организаций, работающих в Беларуси, уменьшилось за год на 196. В 2019 году таких организаций было 1.544, а в 2020-м – 1.348.
Уменьшился экспорт и импорт туристических услуг
Эк� �орт туристических услуг в денежном выражении уменьшился в 2,5 раза в год. В 2019 году он составил 901 миллион долларов, а в прошлом году — 354 миллиона.
Уменьшился и импорт туристических услуг. Если в 2019 году он составил 1,1 миллиарда долларов, то в 2020 — только 501,7 миллиона.
Плюс 176 агроусадеб
По сравнению с 2019 годом в прошлом году в Беларуси появилось больше агроусадеб: было 2.760, стало 2.936. А вот туристы в агроусадьбы приезжали меньше. Если в 2019-м их было 514,8 тысячи человек в год, то в 2020-м — 433,3 тысячи, или меньше в 1,1 раза.
Больше всего агроусадьбы посещали в прошлом году туристы из Беларуси — 98%. Остальные 2% - иностранцы. В 2019 году иностранцев в беларуских агроусадьбах было 9,5%.
11:09 14/10/2021
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