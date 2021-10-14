



Беларусы стали меньше ездить за границу

В 2020 году иностранные туристы совершили 3,5 миллиона поездок в Беларусь. В 2019 году таких поездок было 11,8 миллиона - почти втрое больше.





Сами беларусы за границу в 2020 году совершили 2,8 миллиона поездок, в 2019 году таких поездок было втрое больше.





Больше всего туристов в Беларусь приезжала из России и Польши

Из России в Беларусь в 2020 году приехали 52,2 тысячи туристов. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году. На втором месте-Польша. Из этой страны Беларусь посетили 13,5 тыс. человек - в 4,5 раза меньше, чем в 2019 году.





Меньше туристов приезжали из Литвы - в 11 раз. Поток туристов в Беларусь из Китая уменьшился аж в 27 раз, это наивысший такой показатель. Меньше туристов стало приезжать из Украины - в 4,7 раза.





Меньше туристов стало приезжать почти из всех стран.





Куда белорусы ездили в пандемию

В пандемию белорусы ожидаемо посещали страны, границы которых были открыты. Больше всего - Египет: 115 тысяч человек. Турция - 62 тысячи, Украина - 12 тысяч.





Всего по сравнению с 2019 годом из страны выехало почти в четыре раза меньше туристов. Если в 2019 году путешествовал за рубеж почти миллион белорусов, то в 2020—м – 258.616 человек.





Минус 196 турфирм за год

Количество туристических организаций, работающих в Беларуси, уменьшилось за год на 196. В 2019 году таких организаций было 1.544, а в 2020-м – 1.348.





Уменьшился экспорт и импорт туристических услуг

Эк� �орт туристических услуг в денежном выражении уменьшился в 2,5 раза в год. В 2019 году он составил 901 миллион долларов, а в прошлом году — 354 миллиона.





Уменьшился и импорт туристических услуг. Если в 2019 году он составил 1,1 миллиарда долларов, то в 2020 — только 501,7 миллиона.





Плюс 176 агроусадеб

По сравнению с 2019 годом в прошлом году в Беларуси появилось больше агроусадеб: было 2.760, стало 2.936. А вот туристы в агроусадьбы приезжали меньше. Если в 2019-м их было 514,8 тысячи человек в год, то в 2020-м — 433,3 тысячи, или меньше в 1,1 раза.





Больше всего агроусадьбы посещали в прошлом году туристы из Беларуси — 98%. Остальные 2% - иностранцы. В 2019 году иностранцев в беларуских агроусадьбах было 9,5%.