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Эксперт: Причины высокой смертности от COVID-19 – мутация вируса и низкий уровень вакцинации

О необходимости вакцинироваться, проходить тестирование и соблюдать меры безопасности высказался уроженец Беларуси, главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По мнению Валерия Вечорко, высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией, а также низким уровнем вакцинации населения, сообщает ТАСС.

В своём телеграм-канале врач написал, что в последнее время стали болеть молодые и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - отмечает доктор.

Валерий Вечорко - уроженец деревни Городная Столинского района. Он оказался в Москве на переднем плане борьбы с коронавирусом. 11 месяцев главный врач и персонал возглавляемой им клиники – а это 3 тысячи человек – не уходили «из окопов» войны, где враг был невидим, но страдания и жертвы были реальными. 

Первые месяцы ночевали здесь же, в больнице. За это время они поставили на ноги 50 тысяч пациентов. Подвижничество докторов и медсестёр клиники отмечено государственными наградами, знаками отличия московского правительства, а главный врач стал лауреатом Государственной премии РФ.
Источник: media-polesye.by
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