По мнению Валерия Вечорко, высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией, а также низким уровнем вакцинации населения, сообщает ТАСС.





В своём телеграм-канале врач написал, что в последнее время стали болеть молодые и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев.





"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - отмечает доктор.





Валерий Вечорко - уроженец деревни Городная Столинского района. Он оказался в Москве на переднем плане борьбы с коронавирусом. 11 месяцев главный врач и персонал возглавляемой им клиники – а это 3 тысячи человек – не уходили «из окопов» войны, где враг был невидим, но страдания и жертвы были реальными.





Первые месяцы ночевали здесь же, в больнице. За это время они поставили на ноги 50 тысяч пациентов. Подвижничество докторов и медсестёр клиники отмечено государственными наградами, знаками отличия московского правительства, а главный врач стал лауреатом Государственной премии РФ.



