Только за 2020 год Барановичский район потерял более 1,5 тысячи жителей, большинство из них – пенсионеры, сообщает Intex-press





Население города Барановичи, согласно недавно опубликованным данным Белстата, в 2020 году сократилось на 867 человек, население Барановичского района – на 647 человек, и на 1 января 2021 года составляло 174183 и 29110 человек соответственно.





Потери отметились во всех социальных группах, по которым ведется статистика. К примеру, количество горожан младше трудоспособного и трудоспособного возраста за год сократилось на 161 и 126 человек соответственно.





Но больше всего регион в 2020 году потерял людей пенсионного возраста: 580 человек в городе и 402 – в районе, то есть в среднем около 65% от всех «убывших» в 2020 году.





Сколько людей умерло, а сколько просто уехало, сказать невозможно, так как статистику по смертности в этом году Белстат исключил из статистического сборника по регионам.





Да и вообще засекретил данные в целом по стране со второго квартала 2020 года - как раз с того времени, как люди стали в большом количестве умирать от коронавируса.































