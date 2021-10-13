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Вот она - правда: только один Барановичский район потерял за 2020 год более 1,5 тысячи жителей - в основном пожилые

Нельзя сказать, что все они умерли от COVID-19, но, видимо, многие. Иначе бы власти не прятали от нас статистику смертности вот уже второй год.

Только за 2020 год Барановичский район потерял более 1,5 тысячи жителей, большинство из них – пенсионеры, сообщает Intex-press

Население города Барановичи, согласно недавно опубликованным данным Белстата, в 2020 году сократилось на 867 человек, население Барановичского района – на 647 человек, и на 1 января 2021 года составляло 174183 и 29110 человек соответственно.

Потери отметились во всех социальных группах, по которым ведется статистика. К примеру, количество горожан младше трудоспособного и трудоспособного возраста за год сократилось на 161 и 126 человек соответственно.

Но больше всего регион в 2020 году потерял людей пенсионного возраста: 580 человек в городе и 402 – в районе, то есть в среднем около 65% от всех «убывших» в 2020 году.

Сколько людей умерло, а сколько просто уехало, сказать невозможно, так как статистику по смертности в этом году Белстат исключил из статистического сборника по регионам. 

Да и вообще засекретил данные в целом по стране со второго квартала 2020 года - как раз с того времени, как люди стали в большом количестве умирать от коронавируса.
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