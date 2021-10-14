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В "Белавиа" заявили об отмене полетов в Уфу. А ранее сняли рейсы в ОАЭ. Что происходит?

Авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы уже по двум новым направлениям. С 7 октября — в один из эмиратов ОАЭ Рас-Эль-Хайму. А 13 октября стало известно, что самолеты не полетят и в столицу Башкортостана Уфу. Что происходит?

Полеты из Минска в Рас-эль-Хайму должны были начаться с 7 октября еженедельно по четвергам. Билеты стоили от 196 евро в одну сторону, от 338 евро туда-обратно. Но самолеты так и не полетели.

«Как сообщают белорусские туроператоры, программу решено снять. Одна из причин – достаточно большое количество рейсов в Объединенные Арабские Эмираты из Минска. В настоящее время осуществляется до 12 рейсов еженедельно авиакомпаниями «Белавиа» и «Флай Дубай» в Дубай. Рейс в Рас-эль-Хайму, по мнению туроператоров, продавался неплохо, но переизбыток перевозки уже начал ощущаться», — объяснили в Республиканском союзе туристических организаций.

А 13 октября в пресс-службе «Белавиа» заявили об отмене рейсов в Уфу. Полеты туда начались с 31 мая. Минимальная цена в одну сторону составляла от 98 евро, в две — от 183 евро.

С 29 сентября авиакомпания увеличило число рейсов в Уфу до двух раз в неделю. Правда, ненадолго.

«Полеты отменяются с начала зимнего сезона – с 18 октября. Летом этот рейс летал неплохо, заполняемость была хорошая. Потом стало хуже, и мы решили приостановить до конца марта. Потом будем думать, что с ними делать – возобновлять или не возобновлять», – рассказали Sputnik в «Белавиа».

Теперь добраться до столицы Башкортостана после 18 октября можно будет, например, с пересадкой в Москве. Из аэропорта Домодедово улететь в Уфу можно на самолете перевозчика S7.
Источник: telegraf.by
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