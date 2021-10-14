Полеты из Минска в Рас-эль-Хайму должны были начаться с 7 октября еженедельно по четвергам. Билеты стоили от 196 евро в одну сторону, от 338 евро туда-обратно. Но самолеты так и не полетели.





«Как сообщают белорусские туроператоры, программу решено снять. Одна из причин – достаточно большое количество рейсов в Объединенные Арабские Эмираты из Минска. В настоящее время осуществляется до 12 рейсов еженедельно авиакомпаниями «Белавиа» и «Флай Дубай» в Дубай. Рейс в Рас-эль-Хайму, по мнению туроператоров, продавался неплохо, но переизбыток перевозки уже начал ощущаться», — объяснили в Республиканском союзе туристических организаций.





А 13 октября в пресс-службе «Белавиа» заявили об отмене рейсов в Уфу. Полеты туда начались с 31 мая. Минимальная цена в одну сторону составляла от 98 евро, в две — от 183 евро.





С 29 сентября авиакомпания увеличило число рейсов в Уфу до двух раз в неделю. Правда, ненадолго.





«Полеты отменяются с начала зимнего сезона – с 18 октября. Летом этот рейс летал неплохо, заполняемость была хорошая. Потом стало хуже, и мы решили приостановить до конца марта. Потом будем думать, что с ними делать – возобновлять или не возобновлять», – рассказали Sputnik в «Белавиа».





Теперь добраться до столицы Башкортостана после 18 октября можно будет, например, с пересадкой в Москве. Из аэропорта Домодедово улететь в Уфу можно на самолете перевозчика S7.