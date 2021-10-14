



Заявления о повреждении надмогильных сооружений на кладбищах района стали поступать правоохранителям с конца августа. Практически во всех случаях могильные воры похищали гранитные вазы.





Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след сразу двух групп кладбищенских мародеров. Оперативники выяснили, что подозреваемые подрабатывали установщиками памятников. Они приезжали на место и одним усопшим ставили ритуальные объекты, а с других надгробий - похищали. Украденное сбывали за полцены неработающему пинчанину.





Правоохранители нашли в жилище ранее судимого сбытчика несколько похищенных ваз. Выяснилось, что мужчина также занимался легально ритуальным бизнесом. Ворованные вазы он снова пускал в оборот, устанавливая по заказам на свежие могилы.





В доме фигуранта милиционеров ждала и неожиданная находка. Во время обыска они обнаружили похищенные в марте этого года у жителя деревни Вешня медали и знаки СССР. Сотрудники уголовного розыска передали их следователям, а те возвратили владельцу.





В итоге оперативники РОВД совместно с коллегами из области задержали четверых подозреваемых. Один из них, ранее судимый житель пригородного агрогородка Молотковичи 1996 года рождения, арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде и дают показания. В настоящее время раскрыто четыре преступных эпизода на кладбищах в Торгошицах, Посеничах, Парохонске и Большом Холожине.





Правоохранители проверяют п� �частность подозреваемых к другим преступлениям на территории района.