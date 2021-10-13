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В Гомеле мужчина вырвал для любимой уличный фонарь. Она не оценила

Действия мужчины «оценил» только суд.


Приговор вынесли по статье хулиганство, сообщает Правда Гомель со ссылкой на городской журнал "Белка". 

Возвращаясь из гостей, мужчина повздорил с супругой и решил загладить вину подарком. Под руку подвернулось кашпо с петуньями из цветочной композиции на улице Барыкина. 

Супруга жеста не оценила, поэтому мужчина вернул кашпо на место и оторвал висевший неподалёку шарообразный плафон, объяснив впоследствии суду, что задумал подарить жене целый светильник. Получив отказ и на этот раз, он выбросил плафон за забор частного дома и поспешил удалиться вместе со спутницей вперёд по улице. О произошедшем в милицию сообщил прохожий.

— На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием в доход государства 15% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно, — сообщила о решении суда заместитель прокурора Гомеля Ирина Курбацкая. — С него также будет взыскано 29 рублей 40 копеек за разбитый светильник в счёт возмещения ущерба, причинённого администрации района.
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