



Приговор вынесли по статье хулиганство, сообщает Правда Гомель со ссылкой на городской журнал "Белка".





Возвращаясь из гостей, мужчина повздорил с супругой и решил загладить вину подарком. Под руку подвернулось кашпо с петуньями из цветочной композиции на улице Барыкина.





Супруга жеста не оценила, поэтому мужчина вернул кашпо на место и оторвал висевший неподалёку шарообразный плафон, объяснив впоследствии суду, что задумал подарить жене целый светильник. Получив отказ и на этот раз, он выбросил плафон за забор частного дома и поспешил удалиться вместе со спутницей вперёд по улице. О произошедшем в милицию сообщил прохожий.





— На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием в доход государства 15% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно, — сообщила о решении суда заместитель прокурора Гомеля Ирина Курбацкая. — С него также будет взыскано 29 рублей 40 копеек за разбитый светильник в счёт возмещения ущерба, причинённого администрации района.







