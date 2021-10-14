

История

Поводом для установления памятной даты послужило произошедшее еще в Х веке чудо. Древний Константинополь атаковали языческие войска, во многом превосходящие по силам. Битва была кровопролитной, и уже практически не оставалось надежды на спасение.





Многие христиане, среди которых был святой Андрей Юродивый, укрылись во Влахернском храме, и молили Господа о победе над нечестивым врагом. И вдруг им было явлено чудо: Сама Пресвятая Дева Мария появилась в храме в окружении ангелов, сняла со своей головы платок (покров, покрывало) и распростерла его над головами молящихся христиан.

В это же мгновение Господь послал страшную бурю: язычники в панике бежали от городских стен, и Константинополь был спасен. Это произошло 14 октября по новому стилю, пишет intex-press.by.





Приметы на Покров

Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. «Покров кроет землю то листом, то снегом» — говорили на Руси. На Покров предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.





- Какая погода на Покров — такая и зимой будет.

- Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.

- Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.

- Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.

- Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.





Также в это время начинался период свадеб, поэтому множество примет связано с будущей семейной жизнью.





- Какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет.

- Незамужним девушкам в этот день было принято ходить с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках суженого.

- За кем юноша на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет.

- Свадьба в Покров день — к крепкому браку.

- Снег в день свадьбы — к счастью и взаимопониманию.

- Снег выпал на Покров — к большому количеству свадеб до Великого поста.





Что можно делать

В этот день рекомендуется посетить всенощное бдение (в ночь с 13 на 14 октября). Также традиционно пекли пирожки или булочки и угощали ими гостей и соседей — верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку в будущем.





Накрывая праздничный стол, всегда думали о домовом — миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.





Обязательным блюдом на столе были блины. Считалось, что перед их приёмом необходимо обойти все углы дома с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, можно их пробовать. В этот день поминают усопших, дабы они охраняли жилище.





Также было принято топить печку ветками фруктовых деревьев — тогда в доме всю зиму будет тепло.





Что нельзя делать на Покров

На Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Единственное исключение — приготовление праздничного обеда. В этот день нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме. На Покров не рекомендуется одалживать деньги.





Как в любой большой праздник в Покров день нельзя ругаться и сквернословить. Время праздника — для чистых помыслов, составления планов, радостных надежд.

Также под запретом алкоголь и переедание. Покров не выпадает ни на какой пост, поэтому на столе может быть все что угодно, включая мясо и молоко. Однако стоит воздержаться от чревоугодия и спиртных напитков.





Можно ли играть свадьбу на Покров?

Можно и, согласно народным приметам, нужно. Само слово «покров» у наших предков ассоциировалось с фатой или платком, который обычно носили замужние женщины. С праздника Покрова Пресвятой Богородицы начинался зимний свадебный сезон, поэтому в народе считали, что пары, решившие сочетаться браком в этот день, ждет долгое и счастливое совместное будущее.



