Работа ритуального агента не нормирована. Работать с 6 утра до полуночи – здесь это нормально. Но мне нравится. А начиналось все вот так.





Ритуальное дело привлекло больше, чем работа на ферме

Мои родители были первыми, кто открыл ритуальную службу в городе Ошмяны в 2015 году. Их коллектив из 6 человек работал по всему району, иногда выезжал за его пределы. Мне было 15 лет.





Я понимала, что родителям нужно помогать. Мне нравилось наблюдать за процессом. Я хотела понять, как и что делать, когда люди ищут помощи после смерти родственников или друзей. Наблюдала, какие слова подбирали родители, вместе с ними перевозила гробы и оборудование, часто проводила дни в ритуальном магазине. Ловила себя на мысли, что мне интересна эта сфера.









На полноценную работу в агентство я пришла в 18 лет. После колледжа мне нужно было место отработки, потому что я училась на «бюджете». Чтобы не идти на ферму, вернулась домой. Оформилась как бухгалтер и вновь начала помогать родителям.





В мои обязанности входило оформление документов и составление отчетов. Еще иногда занималась обслуживанием клиентов – перевозила гробы и принадлежности для захоронения в морг. Иногда доставляла тела на дом покойного, но одна этого никогда не делала – помогала команда. Зарабатывала на тот момент 400 рублей.





Семья выбрала меня единогласно

В 2019 году мама переехала жить в Европу. После ее переезда на одного руководителя в ритуальном бюро стало меньше, кто-то должен был взять часть задач на себя. Кто будет новым управляющим? Семья единогласно выбрала меня, а не моего младшего брата Женю – ему тогда было всего 15.





Поначалу было страшно. Добавилось ответственности и взаимодействия с людьми. Была возможность проявить инициативу и как-то изменить процесс, но под свое удобство я решила ничего не менять. Зарплата с новой должностью, конечно, увеличилась. Временами я зарабатывала в 2-2,5 раза больше, чем в период работы бухгалтером.





Обычно проведение похорон обходилось клиентам в сумму от 700 до 2000 рублей. Наш конечный доход зависел от всего – одежды покойного, расстояния от дома до кладбища, количества бумаг, которые нужно оформить.



Убитый горем человек ничего не воспринимает

Первое время я хотела помочь каждому, кто обращался с запросом. Придумывала пути, как облегчить боль тем, кто пришел хоронить друзей и родственников. Далеко не всегда это приносило результат. Так я поняла, что убитый горем человек все равно ничего не воспринимает. Стала меньше контактировать с клиентами, больше заниматься документами. Постепенно выработалось профессиональное равнодушие к страданиям и смерти.





Стариков мне не жалко – они прожили жизнь. Их сыновей и дочерей тоже не жалко, уход родителей – естественный процесс, сама через это прошла. Если люди умирают в молодости от болезней или травм – такая судьба.





Раньше мне было немного неспокойно. Иногда, когда оставалась одна в отдельном помещении с покойником, становилось действительно жутко. Сейчас меня это уже не задевает. За 4 года работы мне ни разу ни один покойник не приснился.





Часто советуют менять работу

Знакомые часто охают, мол, даже в зрелом возрасте не каждый человек готов работать в ритуальной сфере. Некоторые пугают меня тем, что мертвые забирают энергию. Предостерегают, что пока я молода, нужно менять работу и поскорее выходить замуж.









Агентство пришлось закрыть по семейным обстоятельствам в 2020 году. Я стала продавцом-кассиром в продуктовом магазине. Но все еще помогаю людям в этой сфере небольшими подработками. Не работаю только с бухгалтерией.





Ритуальное дело мне все еще интересно. Возможно, когда-нибудь я открою свое агентство – опыта, навыков, да и клиентов хватает.







