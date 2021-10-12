







«Конечно, человек привыкает ко всему, в том числе и к грозящей ему опасности. Однако, как мы не имеем права привыкать ко греху, так нам нельзя ослаблять заботу о своем здоровье и здоровье своих близких. Болезнь от того, что к ней привыкли, не становится безвредной. Но, напротив, ослабив внимание, мы становимся более беззащитными пред ней. Мне часто приходится посещать больницы, постоянно общаться с врачами, поэтому я могу засвидетельствовать, что ситуация на данный момент очень непростая», — говорит митрополит, пишет krynica.info.





Что предлагает глава БПЦ? Усилить молитву: и домашнюю, и общецерковную. Читать Писание, участовать в таинствах, вести осознанную духовную жизнь.





«Испокон веков наши предки во время болезней и эпидемий усиливали духовную составляющую своей жизни. Все это привлекало милость Божию и отводило бедствия», — напоминает митрополит Вениамин.





Но не только это.





«Не следует забывать о мерах, которые снижают риск распространения заболевания и могут обезопасить нас и наших близких. Всем нам необходимо внимательно и ответственно относится к санитарным требованиям, которые предостерегают христианина от напрасного риска, беспечного отношения к здоровью как в частной жизни, так и при посещении общественных мест»,— призывает глава БПЦ.





Говорит митрополит и о долге перед врачами: « Будем помнить, что беспечность и равнодушие могут стать причиной перегруженности системы здравоохранения. Задумаемся над тем, что, сохраняя сегодня своё здоровье, каждый из нас не отвлекает и даёт возможность врачам спасти жизнь тому человеку, который уже оказался на больничной койке».

Отныне коронавирус в Беларуси будут «вызванивать» колоколами — так, как это делали наши предки. Ежедневно во всех храмах Беларуси будут совершать колокольный звон по такому порядку: 12 ударов в большой колокол, потом на протяжении 10 минут совершать трезвон во все колокола.





Звон совершается ежедневно в 12:00 и в 15:00.





Кроме того, с 11 по 13 октября митрополит Вениамин предлагает всем верующим совершить 3-дневный пост с ежедневным домашним чтением канона Богородице и молитвой за больных и врачей. Пост следует завершить 14 октября, в праздник Покрова.