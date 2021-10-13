Граждан семи стран больше не пустят в Беларусь без визы
Граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не могут получить белорусские визы по прилёту в Беларусь. Информация об этом появилась на сайте туроператора "ANEX Tour".
Ранее визы вклеивались в их паспорта прямо в Национальном аэропорту "Минск".
Визовые службы не справлялись с наплывом мигрантов, который резко вырос в апреле 2021 года. Из-за этого пассажирам приходилось проводить в аэропорту по несколько дней: спать на полу, доедать ссобойки и т.д.
Теперь прилететь в Беларусь из перечисленных выше стран можно будет только с визой, полученной до вылета, пишет Еврорадио.
23:19 13/10/2021
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