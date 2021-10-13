Ранее визы вклеивались в их паспорта прямо в Национальном аэропорту "Минск".





Визовые службы не справлялись с наплывом мигрантов, который резко вырос в апреле 2021 года. Из-за этого пассажирам приходилось проводить в аэропорту по несколько дней: спать на полу, доедать ссобойки и т.д.





Теперь прилететь в Беларусь из перечисленных выше стран можно будет только с визой, полученной до вылета, пишет Еврорадио.



