+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Граждан семи стран больше не пустят в Беларусь без визы

Граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не могут получить белорусские визы по прилёту в Беларусь. Информация об этом появилась на сайте туроператора "ANEX Tour".

Ранее визы вклеивались в их паспорта прямо в Национальном аэропорту "Минск".

Визовые службы не справлялись с наплывом мигрантов, который резко вырос в апреле 2021 года. Из-за этого пассажирам приходилось проводить в аэропорту по несколько дней: спать на полу, доедать ссобойки и т.д.

Теперь прилететь в Беларусь из перечисленных выше стран можно будет только с визой, полученной до вылета, пишет Еврорадио.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]