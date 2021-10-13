Власти Черногории опубликовали список получивших «золотой паспорт», в который попал и белорусский бизнесмен из Топ-40
В некоторых странах мира действует институт «золотого паспорта». Это когда, инвестировав определенную сумму в экономику страны, получаешь ее паспорт без всяких дополнительных условий.
Дмитрий Хусаинов, фото vc.ru
Возможностью пользуются состоятельные люди. И вот, власти Черногории опубликовали список получивших золотые паспорта в последнее время.
Чтобы получить гражданство этой небольшой страны, пока остающейся за пределами ЕС, заявителю нужно инвестировать в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны, или от 450 тысяч евро на юге, пишет Наша нива.
В опубликованном списке большинство — россияне. Но есть двое белорусов. Это IT-предприниматель Дмитрий Хусаинов со своей женой Мариной Ермолович.
Судя по документу, новое гражданство Хусаинов получил в начале 2021 года.
Хусаинов на 40 месте в составленном ej.by новом рейтинге успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси. Хусаинов известен своей компанией по разработке мобильных игр Belka Games, которая в последние годы демонстрирует бешеный рост.
У компании Belka Games — альянс с американским издателем игр AppLovin. Их игры скачивают ежедневно тысячи людей, у компании многомиллионные обороты, доходы измеряются десятками миллионов долларов. Ранее Belka Games уже открыла офис в Литве.
Хусаинов был лауреатом фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Ему 35 лет.
Отметим, что белорусское законодательство не признает наличия у гражданина паспорта другого государства.
Артем Гарбацевич
21:43 13/10/2021
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