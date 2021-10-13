Возможностью пользуются состоятельные люди. И вот, власти Черногории опубликовали список получивших золотые паспорта в последнее время.

Чтобы получить гражданство этой небольшой страны, пока остающейся за пределами ЕС, заявителю нужно инвестировать в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны, или от 450 тысяч евро на юге, пише т Наша нива.





В опубликованном списке большинство — россияне. Но есть двое белорусов. Это IT-предприниматель Дмитрий Хусаинов со своей женой Мариной Ермолович.





Судя по документу, новое гражданство Хусаинов получил в начале 2021 года.





Хусаинов на 40 месте в составленном ej.by новом рейтинге успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси. Хусаинов известен своей компанией по разработке мобильных игр Belka Games, которая в последние годы демонстрирует бешеный рост.









У компании Belka Games — альянс с американским издателем игр AppLovin. Их игры скачивают ежедневно тысячи людей, у компании многомиллионные обороты, доходы измеряются десятками миллионов долларов. Ранее Belka Games уже открыла офис в Литве.





Хусаинов был лауреатом фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Ему 35 лет.





Отметим, что белорусское законодательство не признает наличия у гражданина паспорта другого государства.







