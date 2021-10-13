"Если бы стали пропускать через рентген, все было бы потеряно. К счастью, через рентген (ящик) пропускать не стали, и я получил уверенность, что удастся уехать из Японии", - сказал Гон.





Как и ранее, он утверждает, что основным мотивом побега стало несовершенство японской судебной и правовой системы.





"Когда я узнал, что в 99,4% случаев японский уголовный суд дает обвинительное заключение, я подумал, что не смогу себя защитить. Будучи преследуем, испытывая несправедливое обращение в отношении своей семьи, чтобы защитить себя, иного выхода, кроме как уехать из Японии, не было", - сказал Гон.





Он выразил уверенность, что ливанское правительство никогда не выдаст его Японии.





"Я являюсь гражданином Ливана, выдача невозможна. Если меня хотят судить, японская прокуратура должна прислать следственные документы в Ливан, чтобы я мог предстать перед судом в Ливане. Но они не могут этого сделать, так как тогда станет ясно, что дело сфабриковано интригами Nissan", - считает экс-глава автоконцерна.





Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли.





Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 млрд иен (около 15 млн долларов) и подписку о невыезде. В конце 2019 года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете в ящике для перевозки музыкального оборудования.





В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы обвинили в пособничестве в этом деле бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкла Тэйлора и его сына. Они были арестованы в США и переданы Японии. В июле этого года Токийский окружной суд приговорил Майкла Тейлора к двум годам, а его сына Питера Тейлора к году и восьми месяцам тюрьмы за оказание помощи в побеге Гона, пишет РИА Новости.







