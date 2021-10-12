В Кричеве распространяются сообщения о пропитанных химикатами масках. Стоит ли паниковать?
Как пишет «Кричевская жизнь», в социальных сетях и мессенджерах стали появляться сообщения о новом виде мошенничества. Якобы неизвестные «волонтеры» ходят по квартирам и раздают пропитанные химикатами маски.
По информации из соцсетей, надев маску, человек теряет сознание, а преступники получают свободный доступ в квартиру.
Информация оказалось фейком, который распространялся в России еще вначале пандемии. Кричевским милиционерам о подобных преступлениях ничего неизвестно.
«На сегодняшний день в отделе внутренних дел Кричевского райисполкома нет информации о том, что подобные преступления имели место на территории нашего города и или района», — рассказал заместитель начальника РОВД Николай Болдышевский.
Однако, он напомнил, что пускать в дом посторонних не стоит в любом случае, пишет mogilev.online
19:47 13/10/2021
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