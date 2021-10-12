По информации из соцсетей, надев маску, человек теряет сознание, а преступники получают свободный доступ в квартиру.





Информация оказалось фейком, который распространялся в России еще вначале пандемии. Кричевским милиционерам о подобных преступлениях ничего неизвестно.





«На сегодняшний день в отделе внутренних дел Кричевского райисполкома нет информации о том, что подобные преступления имели место на территории нашего города и или района», — рассказал заместитель начальника РОВД Николай Болдышевский.



