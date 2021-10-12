+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Кричеве распространяются сообщения о пропитанных химикатами масках. Стоит ли паниковать?

Как пишет «Кричевская жизнь», в социальных сетях и мессенджерах стали появляться сообщения о новом виде мошенничества. Якобы неизвестные «волонтеры» ходят по квартирам и раздают пропитанные химикатами маски.

По информации из соцсетей, надев маску, человек теряет сознание, а преступники получают свободный доступ в квартиру.

Информация оказалось фейком, который распространялся в России еще вначале пандемии. Кричевским милиционерам о подобных преступлениях ничего неизвестно.

«На сегодняшний день в отделе внутренних дел Кричевского райисполкома нет информации о том, что подобные преступления имели место на территории нашего города и или района», — рассказал заместитель начальника РОВД Николай Болдышевский.

Однако, он напомнил, что пускать в дом посторонних не стоит в любом случае, пишет mogilev.online
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]