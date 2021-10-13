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ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу Межигорья

Суд по делу о резиденции Межигорье избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции Межигорье. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в среду, 13 октября.


Сегодня ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурором САП, и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Александр Янукович вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплекса сооружений госрезиденции Межигорье на территории Вышгородского района. Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Отметим, что в конце июля 2021 года в ВАКС подали ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья. В октябре ВАКС заочно арестовал Виктора Януковича.
korrespondent.net
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