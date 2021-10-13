Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции Межигорье. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в среду, 13 октября.









Сегодня ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурором САП, и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.





Отметим, что Александр Янукович вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплекса сооружений госрезиденции Межигорье на территории Вышгородского района. Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.





Отметим, что в конце июля 2021 года в ВАКС подали ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья. В октябре ВАКС заочно арестовал Виктора Януковича.



